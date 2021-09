Ether caminha para maior alta mensal desde abril e reforça otimismo

Com o ether caminhando para uma alta nos últimos sete dias acima dos 10%, analistas mantêm o otimismo, citando a faixa dos 3.400 dólares como uma resistência-chave para a continuidade do movimento de alta.

O token nativo do blockchain Ethereum é negociado a 3.408 dólares no momento, com uma alta acima de 30% em agosto. É o segundo mês seguido de alta nos preços e o melhor desde abril, quando os preços subiram mais de 45%, de acordo com dados do Coindesk 20.

De acordo com a análise da Skew, o ether teve a melhor performance mensal entre os principais ativos do mundo. O bitcoin ocupa a segunda posição, com uma alta de aproximadamente 15%.

A demanda pelo por ether disparou no começo do mês, por conta da atualização EIP-1559, implementada no dia 5 de agosto, responsável pela destruição de uma boa parcela das unidades do criptoativo em circulação.

-

A quantidade de ether destruída é diretamente ligada ao uso da rede, já que com a atualização, uma parte das taxas pagas aos mineradores em ether é destruída para sempre.

De acordo com a Etherchain, a atualização queimou um total de 146.626,2 ETH desde sua ativação, removendo 40% das moedas que foram emitidas durante o período. Recentemente, a emissão diária do ether, ou seja, o número de moedas mineradas, permaneceu abaixo da quantidade emitida de bitcoins, indicando que o caminho de menor resistência para o ether é o de continuidade no movimento de alta.

Ainda assim, o movimento de alta do ether está estagnado desde a metade de agosto, com os preços lateralizados na faixa dos 3.000 a 3.400 dólares. De acordo com o fundador e COO da Stack Funds Matthew Dibb, a atenção dos operadores estava voltada para os tokens não fungíveis (NFTs) durante o período. Além disso, no mesmo período, uma parte do capital de investidores que estava alocado em ether começou a ser direcionado para as chamadas “alternativas à rede Ethereum” como a Solana, Cardano, Cosmos e Avalanche.

-

As bandas de Bollinger, ou bandas de volatilidade do ether posicionadas a dois desvios-padrão acima e abaixo da média móvel de 20 dias de preços estão se estreitando devido a lateralização da cotação do ativo.

A largura da banda de Bollinger calculada a partir da divisão do spread entre as bandas de volatilidade pela MA de 20 dias caiu para 0,12, o menor número desde outubro de 2020. Um período prolongado de consolidação de com uma baixa volatilidade geralmente resulta em um grande movimento.

Um rompimento de alta pode acontecer, já que a empresa de análise de blockchain IntoTheBlock vislumbra uma crise no fornecimento do ether. “Somente no mês de agosto, mais de 781.000 unidades de ETH foram retirados das corretoras. Isso, combinado com a quantidade de ETH depositado no staking do ether 2.0 + a quantidade bloqueada em DeFi (aproximadamente 9,7 milhões) + a crescente taxa de destruição comandada pelas transações com tokens não fungíveis, podem ser responsáveis por gerar uma crise de liquidez no ETH”, afirmou a IntoTheBlock.

De acordo com Matthew Dibb, “Um fechamento diário acima dos 3.400 dólares pode abrir o caminho para uma alta significativa do ETH, apesar das taxas de Gas da rede estarem muito altos”. O Gas é a taxa paga para se executar uma transação ou contrato na rede Ethereum.

Joel Kruger, um estrategista financeiro da LMAX Digital, também mencionou que esse nível de preços é a resistência que precisa ser superada. “Nós precisamos prestar atenção na faixa dos 3.400 dólares e verificar se o ativo consegue ter um fechamento diário acima desse patamar. Caso contrário, não há nenhuma confirmação e o rompimento poderia ser prorrogado”, contou Kruger.

Katie Stockton, fundadora da Fairlead Strategies, espera uma alta de preços, já que as tendências no médio e longo prazo são de alta. “A média móvel de 50 dias que está se movendo de forma ascendente, está atualmente próxima dos 2.707 dólares, patamar que se tornou o suporte inicial do ether, mas nós achamos que a condição sobrecomprada do mercado no curto prazo pode ser alterada sem uma baixa de tal magnitude”, mencionou Stockton em nota publicada na segunda-feira, 30, se referindo à média móvel de 50 dias.

Fluxos recentes no mercado de opções também sugerem que investidores se posicionam para mais um movimento de alta. “A volatilidade implícita das opções caiu substancialmente em comparação a altas anteriores; no entanto, verificamos um interesse renovado em opções de compra de ether para vencimento em setembro e dezembro”, afirmou Matthew Dibb da Stack Funds.

Uma opção de compra fornece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente por um valor predeterminado em uma data específica ou antes dela.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes: Instagram | Twitter | YouTube