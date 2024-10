ETFs nos EUA ultrapassam 1 milhão de bitcoins em "adoção institucional expressiva"

Lançados em janeiro deste ano, os ETFs de bitcoin à vista foram um sucesso imediato no mercado norte-americano. Liderados pela BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, eles já acumulam quase a mesma quantidade de bitcoins abandonada por Satoshi Nakamoto, seu criador misterioso que sumiu em 2010.

Adoção institucional

A diferença é que na época do sumiço de Satoshi Nakamoto, o bitcoin valia muito menos que os atuais US$ 71 mil. Boa parte desse grande acúmulo de bitcoins em ETFs acontece por conta da adoção institucional, impulsionada pelo lançamento dos fundos de índice.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Hoje, ETFs de bitcoin já somam mais de 1 milhão de unidades, refletindo uma adoção institucional expressiva. Com esse avanço, estamos apenas no começo do que o futuro reserva para a criptomoeda”, disseram os especialistas da Mynt, plataforma cripto do BTG, no X nesta quinta-feira, 31.

No momento, os ETFs de bitcoin juntos acumulam 1.011.975 BTC, perdendo apenas para Satoshi Nakamoto, que possui 1,1 milhão de bitcoins.

Confira a lista completa dos maiores detentores de bitcoin do mundo:

• Satoshi Nakamoto: 1,1 milhão de BTC

• ETFs de bitcoin nos EUA (juntos): 1.011.975 BTC

• Binance: 667.526 BTC

• BlackRock: 417.093 BTC

• Grayscale: 254.845 BTC

• MicroStrategy: 252.220 BTC

• Governo Americano: 203.239 BTC

• Governo Chinês: 194.000 BTC

• Fidelity: 188.420 BTC

• Bitfinex: 187.184 BTC

• Kraken: 167.627 BTC

• Block One: 164.000 BTC

• Robinhood: 139.319 BTC

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok