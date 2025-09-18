Future of Money

ETFs de XRP e dogecoin estreiam nos Estados Unidos, ampliando oferta de criptomoedas na bolsa

Lançamento marca a disponibilização de “memecoins” como a dogecoin para o público institucional, além de uma gama mais ampla de criptomoedas

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14h40.

Nesta quinta-feira, 18, estrearam os fundos negociados em bolsa (ETFs) XRPR e DOJE nos Estados Unidos. Os fundos oferecem exposição às criptomoedas XRP e dogecoin, respectivamente, para investidores da bolsa norte-americana.

Os ETFs da Rex-Osprey foram disponibilizados na Bolsa CBOE BZX após autorização regulatória no país.

DOJE

O DOJE é o primeiro ETF que oferece exposição a uma criptomoeda meme, ou “memecoin”. A dogecoin foi criada inicialmente como uma piada em referência ao “meme” do cachorro doge, mas se tornou a favorita de Elon Musk e a oitava maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

O DOJE utilizou a Lei de Sociedades de Investimento de 1940 nos Estados Unidos para uma aprovação mais rápida, contornando o processo da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

XRPR

Já o XRPR oferece exposição à XRP, terceira maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, ultrapassando os US$ 186 bilhões. Com outra proposta, a XRP ganhou destaque ao se posicionar como uma “ponte” entre o sistema financeiro tradicional e blockchain.

A criptomoeda também teve uma alta significativa após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, no final de 2024.

Apesar disso, James Seyffart, analista da Bloomberg Intelligence, chamou a atenção para o fato de que o ETF XRPR não é um ETF à vista “puro”:

“Não é um ETF à vista puro. Mas vai ter investimento à vista direto e em outros ETFs de XRP à vista de outros países para garantir sua exposição”.

O analista ainda acrescentou que os documentos do XRPR “têm linguagem que permitiria o uso de exposição em derivativos”, mas que este não seria o uso primário proposto pelo ETF.

