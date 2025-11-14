ETFs de bitcoin têm entradas de US$ 524 milhões no melhor dia desde 'flash crash'

Os investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin estão mostrando sinais de recuperação, indicando o retorno do apetite por risco após o crash recorde do mercado cripto no início de outubro.

Os ETFs de bitcoin à vista dos Estados Unidos registraram entradas líquidas acumuladas de US$ 524 milhões na terça-feira, o maior volume diário desde 7 de outubro, segundo dados da Farside Investors.

Os US$ 524 milhões representam o maior fluxo de entrada acumulado desde o crash do mercado cripto em 10 de outubro, que causou um forte abalo no apetite dos investidores.

Os fluxos positivos são um sinal encorajador para os investidores de longo prazo de bitcoin, já que os investimentos vindos de ETFs e da Strategy de Michael Saylor foram os dois principais motores de demanda pelo preço do bitcoin neste ano, segundo Ki Young Ju, fundador e CEO da plataforma de análise on-chain CryptoQuant.

A crescente demanda por ETFs veio um dia após o Senado dos EUA aprovar um pacote de financiamento que colocou o Congresso mais próximo de encerrar a paralisação do governo. A legislação agora segue para votação na Câmara dos Representantes, que pode ocorrer ainda hoje, de acordo com um relatório da CBS News de terça-feira.

O avanço legislativo inspirou uma reorientação para o lado positivo entre os traders mais bem-sucedidos da indústria, acompanhados como “smart money” na plataforma de inteligência blockchain Nansen.

Esses traders adicionaram mais de US$ 8,5 milhões em posições líquidas compradas em bitcoin nas últimas 24 horas, indicando um aumento do otimismo. No entanto, eles ainda permaneciam com posição líquida vendida de US$ 202 milhões na exchange descentralizada Hyperliquid, segundo a Nansen.

Analistas consideram a correção saudável

Apesar das preocupações de investidores de varejo sobre o fim do ciclo de alta, a correção atual do bitcoin permanece dentro de uma faixa “saudável”, ajudando a reduzir o excesso de alavancagem e “abrindo caminho para uma nova entrada institucional”, disse Lacie Zhang, analista de pesquisa da Bitget Wallet, ao Cointelegraph.

“Olhando para frente, todas as atenções se voltam para a divulgação do CPI de 13 de novembro, embora o atraso contínuo nos dados devido à paralisação do governo adicione incerteza.”

Dados de inflação mais brandos podem aliviar tensões geopolíticas e levar a um “rali impulsionado por liquidez” para a maior criptomoeda do mundo, acrescentou a analista.

Enquanto isso, a manutenção dos fluxos positivos para os ETFs de bitcoin pode indicar que a “fase de redução de risco” entre os investidores desses fundos está chegando ao fim, com a demanda por ativos digitais voltando após o crash.

Desde o colapso de outubro, os ETFs de bitcoin estavam majoritariamente no vermelho, com saídas diárias de até US$ 700 milhões — o que apontava para uma “ampla fase de redução de risco entre os investidores de ETFs”, escreveu a plataforma de dados on-chain Glassnode no X na terça-feira.

Quanto a outros ETFs de criptoativos, os de ether registraram saídas de US$ 107 milhões na terça-feira, enquanto os de Solana ampliaram sua sequência positiva para 11 dias, com entradas líquidas de US$ 8 milhões, segundo a Farside Investors.

