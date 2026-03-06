ETFs de bitcoin têm entradas de R$ 2,4 bilhões em um dia

Os ETFs à vista de bitcoin nos Estados Unidos registraram aumento nas entradas na quarta-feira, 4, enquanto o bitcoin ultrapassou brevemente os US$ 73 mil.

Os ETFs à vista de bitcoin registraram US$ 462 milhões em entradas líquidas, marcando o terceiro dia consecutivo de fluxos positivos e elevando o total semanal para US$ 1,1 bilhão, segundo dados da Farside.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM50, válido até 30/06/2026.

Os novos ganhos elevam os fluxos acumulados no ano para cerca de US$ 700 milhões, um valor modesto após os ETFs perderem US$ 3,8 bilhões durante uma sequência de cinco semanas de saídas.

Fundos de ether acompanharam o sentimento e registraram US$ 169 milhões em entradas após terem visto saídas modestas de US$ 11 milhões na terça-feira, 3.

Os fluxos destacam uma possível reversão de mercado, com analistas observando que a maioria dos ETFs de bitcoin agora voltou a apresentar fluxos positivos no acumulado do ano.

Quase todos os ETFs à vista de bitcoin registram ganhos

A quarta-feira, 4, marcou uma ocasião rara em que quase todos os fundos à vista de bitcoin dos EUA registraram entradas, com apenas o CoinShares Bitcoin ETF (BRRR) registrando zero entradas no dia.

O iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) da BlackRock novamente liderou as entradas com US$ 307 milhões, seguido pelo Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e pelo Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC), com US$ 48 milhões e US$ 32 milhões, respectivamente.

Segundo o analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas, quase todos os ETFs de bitcoin já haviam entrado no "verde" no acumulado do ano até terça-feira, 3, com apenas três fundos ainda apresentando perdas.

Entre eles estão o FBTC, com US$ 1,1 bilhão em saídas, além do Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) e do ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), que registraram saídas de US$ 648 milhões e US$ 162 milhões, respectivamente.

A mais recente onda de ganhos nos ETFs de Bitcoin ocorreu em meio a uma tentativa de recuperação do sentimento do mercado, com o Índice de Medo e Ganância subindo 12 pontos nas últimas 24 horas, segundo dados da Alternative.me.

Apesar do bitcoin ter se recuperado cerca de 20% em relação ao fundo de US$ 60 mil em fevereiro, o índice ainda está em “medo extremo”, com pontuação de 20.

No momento da redação, o bitcoin era negociado a US$ 72.214, queda de cerca de 8% nos últimos 30 dias, segundo dados do CoinGecko.