ETFs de bitcoin superam os de prata e ficam atrás apenas dos de ouro nos EUA

Muito aguardados pelo mercado, os ETFs de bitcoin à vista foram aprovados nos Estados Unidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e já possuem bilhões de dólares em ativos sob gestão (AUM). O valor é mais que o dobro do AUM dos ETFs de prata, uma importante e tradicional commodity do mercado.

De acordo com informações do The Block, os ETFs de bitcoin agora possuem US$ 28 bilhões sob gestão, contra US$ 11,5 bilhões dos ETFs de prata. Isso se deve principalmente ao grande interesse despertado pelo novo ETF de bitcoin e aconversão do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), o maior fundo de bitcoin, que trouxe US$ 27 bilhões para a classe de ETFs de bitcoin à vista.

“Isso foi muito além da minha expectativa de curto prazo, mas é uma validação fantástica do papel do bitcoin como um produto de reserva e da demanda por exposição ao bitcoin nos mercados financeiros”, publicou no X (antigo Twitter) a cofundadora da 21Shares, Ophelia Snyder, que lançou um dos ETFs em parceria com a Ark Invest.

Bitcoin é o ouro digital?

Enquanto o bitcoin possui cerca de 15 anos e foi uma moeda completamente digital criada para servir como uma alternativa ao sistena financeiro tradicional, a prata é um minério natural que existe há bilhões de anos no planeta Terra. Junto com o ouro, são explorados há milhares de anos pela raça humana.

Agora, os ETFs de bitcoin à vista ficam atrás apenas dos ETFs de ouro entre as principais commodities. Atualmente, os ETFs de ouro possuem juntos cerca de US$ 96,3 bilhões sob gestão.

Os três ativos – ouro, prata e bitcoin – são frequentemente recomendados por Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Kiyosaki acredita em uma grande crise mundial iminente e nesse cenário, o ouro, prata e bitcoin seriam os melhores ativos de proteção.

Além disso, Larry Fink, CEO da BlackRock, acredita no potencial do bitcoin como o “ouro digital. A gestora, que é a maior do mundo, foi uma das empresas que colaborou para as altas expectativas do mercado em torno dos ETFs de bitcoin. Com a recente aprovação da SEC, o iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) já é negociado nos EUA.

