ETFs de bitcoin registram recorde de US$ 2 bilhões em volume negociado pelo 2º dia consecutivo

Nove dos recém-lançados fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista registraram o segundo dia consecutivo de volume negociado combinado de mais de US$ 2 bilhões, já que a demanda e o interesse dos investidores continuam fortes.

Em uma postagem publicada em 27 de fevereiro, o analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, descreveu a terça-feira, 27, como "outro dia de volume intenso para os Nove" – todos os ETFs que foram lançados em janeiro, excluindo o GBTC da Grayscale. Ele observou que o ETF da BlackRock atingiu um novo recorde de US$ 1,3 bilhão em volume diário de negociação, um montante superior ao do que o da maioria das ações de grande capitalização dos Estados Unidos.

"Não sei se isso é um novo normal ou algum tipo de explosão de curto prazo relacionada a [algoritmo ou arbitragem]", escreveu ele.

O ETF iShares Bitcoin (IBIT) da BlackRock registrou mais de 100.000 negociações individuais em 27 de fevereiro, acima da média diária de cerca de 30.000 a 60.000 negociações, observou Balchunas.

Also interesting $IBIT saw over 100,000 individual trades today. It was doing 30-60k the whole time up until Tuesday. It's like it found a new gear over Pres Day wknd. I thought maybe it was just pent up volume due to long wknd but it did even more today so there goes that theory pic.twitter.com/YTWp4BosIo — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 27, 2024

"Também é interessante que o IBIT registrou mais de 100.000 negociações individuais hoje. Até terça-feira, ele estava registrando uma média entre 30 e 60 mil. É como se tivesse encontrado uma nova engrenagem no fim de semana do Dia do Presidente. Eu pensei que talvez fosse apenas um volume reprimido devido ao longo fim de semana, mas ele fez ainda mais hoje, então essa teoria já era", disse Eric Balchunas no X (antigo Twitter).

O Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) teve US$ 578 milhões em volume negociado, enquanto o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) foi o terceiro maior ETF em termos de volume de negociação, com US$ 204 milhões.

É o segundo dia consecutivo em que os nove novos ETFs ultrapassaram US$ 2 bilhões em volume diário de negociação desde o lançamento em 11 de janeiro.

Os volumes de negociação dos nove fundos atingiram US$ 2,4 bilhões em 26 de fevereiro, superando o recorde anterior de US$ 2,2 bilhões estabelecido no dia do lançamento.

Os números em ambos os dias excluem o volume negociado do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que registrou resgates de US$ 22,4 milhões em 26 de fevereiro e US$ 125,6 milhões em 27 de fevereiro, de acordo com dados preliminares da Farside Investors.

Em 28 de fevereiro, o presidente da ETF Store, Nate Geraci, publicou um gráfico mostrando a participação cada vez menor do volume negociado do ETF da Grayscale em comparação com os demais.

Nice look at GBTC vs non-GBTC spot bitcoin ETF cumulative flows… Also shows GBTC’s eroding share of $$$ trading volume. via @Todd_Sohn pic.twitter.com/cCKiTEMvQ2 — Nate Geraci (@NateGeraci) February 27, 2024

"Uma boa perspectiva sobre os influxos cumulativos do ETF de bitcoin à vista GBTC em relação aos demais... Também mostra a participação cada vez menor do GBTC no volume de negociação total de $$$. via @Todd_Sohn", publicou Nate Geraci no X.

Os dados preliminares da Farside mostram que o saldo líquido combinado dos ETFs foi de US$ 574 milhões em 27 de fevereiro, maior do que os US$ 520 milhões do dia anterior, apesar de os resgates do GBTC terem sido mais substanciais na terça-feira.

O IBIT da BlackRock registrou US$ 520 milhões em aportes líquidos, enquanto o FBTC da Fidelity registrou US$ 126 milhões. O fundo da Bitwise ficou em terceiro lugar, com aportes de US$ 18,3 milhões.

