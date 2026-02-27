ETFs de bitcoin recebem US$ 1 bilhão enquanto investidores compram a queda

Os ETFs à vista de bitcoin registraram mais de US$ 1 bilhão em entradas líquidas ao longo de três sessões de negociação nesta semana, uma reversão que ocorreu mesmo com o bitcoin ainda bem abaixo de sua máxima histórica.

Os ETFs à vista de bitcoin listados nos EUA registraram um total combinado de US$ 1,02 bilhão em entradas entre terça e quinta-feira, de acordo com dados da SoSoValue. Apenas na quarta-feira, os fundos captaram US$ 506,51 milhões — o maior volume diário no período de três dias.

Na sexta-feira, o analista de ETFs Nate Geraci disse em uma publicação no X que os investidores parecem estar “comprando a queda” em meio à recente desvalorização.

Ele afirmou que os ETFs à vista de bitcoin registraram cerca de US$ 6,5 bilhões em saídas desde o recorde histórico do bitcoin no início de outubro — número que ele classificou como modesto em relação aos US$ 55 bilhões que a categoria absorveu desde janeiro de 2024.

“Quedas de 50% são passeio no parque para investidores antigos de BTC”, escreveu Geraci. “Mas parece que os investidores mais novos de ETFs também não estão preocupados.”

Fluxos revertem sequência de semanas de saídas

As entradas desta semana vêm após cinco semanas consecutivas de retiradas líquidas, com as duas últimas semanas de janeiro registrando juntas US$ 2,82 bilhões em saídas.

A recuperação foi liderada pelo iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, que registrou US$ 275,82 milhões em entradas líquidas apenas na quinta-feira. O FBTC da Fidelity e o ARKB da Ark 21Shares registraram saídas, mas foram compensados pelos ganhos em outros fundos, incluindo o BITB da Bitwise e o BTC da Grayscale.

Os ETFs de outras criptomoedas também voltaram ao positivo nas sessões recentes. ETFs à vista de ether adicionaram cerca de US$ 173 milhões no mesmo período de três dias, enquanto fundos de Solana registraram aproximadamente US$ 35 milhões em entradas. Já os ETFs de XRP tiveram entradas mais modestas, de cerca de US$ 7 milhões.

Analistas veem fluxos de ETFs como termômetro de sentimento

As entradas ocorrem enquanto participantes do mercado discutem se a pressão vendedora recente está diminuindo. Na sexta-feira, vários analistas disseram que a queda de aproximadamente 50% do bitcoin pode estar próxima da exaustão.

O analista-chefe da CoinEx, Jeff Ko, já havia dito à Cointelegraph que a melhora nas entradas de ETFs à vista sugere que a pressão agressiva de venda pode estar diminuindo. No entanto, ele afirmou que uma recuperação abrupta em formato de “V” é improvável após uma queda tão acentuada.

O chefe de pesquisa da Bitrue, Andri Fauzan Adziima, também apontou indicadores técnicos de sobrevenda e disse que entradas sustentadas em ETFs podem servir como catalisador para estabilização.

