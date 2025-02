ETFs de bitcoin perdem R$ 2,8 bilhões e acumulam 3 dias seguidos no negativo

O grupo de ETFs de bitcoin negociados nas bolsas dos Estados Unidos chegam nesta quinta-feira, 13, com um acúmulo de três dias consecutivos de saldo negativo. Ao todo, os fundos registraram US$ 494 milhões (R$ 2,8 bilhões, na cotação atual) em vendas entre a segunda-feira, 10, e a quarta-feira, 12.

Dados da plataforma Farside indicam que o pior dia até o momento para os ETFs foi a quarta-feira, com o grupo de 11 fundos registrando US$ 251 milhões (R$ 1,4 bilhão, na cotação atual) em perdas. Apenas o IBIT, ETF da BlackRock, teve um saldo negativo de US$ 22,1 milhões.

Entretanto, o líder no dia foi o ETF de bitcoin da Fidelity, que acumulou US$ 102 milhões em perdas. Os saques de investidores ocorrem em meio a um volume baixo para o grupo de fundos da criptomoeda, com um desempenho aquém do observado nos últimos meses de 2024 e em janeiro.

Na última quarta-feira, o grupo de ETFs teve US$ 2,58 bilhões em volume negociado, com o ETF da BlackRock registrando menos de US$ 2 bilhões e se posicionando como o décimo mais negociado entre todos os ETFs dos Estados Unidos. Em geral, ele costuma ocupar as cinco primeiras posições.

O desempenho negativo dos fundos reflete um momento de alternância entre lateralidade e quedas por parte do bitcoin. A maior criptomoeda do mercado tem tido dificuldade para manter os US$ 100 mil. Atualmente, ela é negociada em cerca de US$ 96 mil, acumulando uma queda de 0,6% nas últimas 24 horas, segundo o CoinGecko.

O ativo tem sido prejudicado principalmente pela atenção dos investidores em relação ao Federal Reserve. Dados da economia norte-americana tem apoiado a tese de que a autarquia não irá realizar novos cortes de juros, criando um cenário que prejudica ativos de risco, incluindo as criptomoedas.

"Havia certa esperança por parte do mercado de que a inflação norte-americana poderia vir abaixo do esperado e dar uma trégua sobre a pressão do tarifaço de Trump. Porém, o indicador veio acima do previsto, colocando pressão em praticamente todos os mercados", pontua Beto Fernandes, analista da Foxbit.

Ao mesmo tempo, o mercado segue atento a possíveis medidas do governo Trump que sejam favoráveis ao bitcoin. Até o momento, investidores têm mostrado frustração com o início da administração, indicando que havia a expectativa de mais medidas voltadas ao mercado cripto.