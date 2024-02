ETFs de bitcoin não 'canibalizaram' mercado à vista de cripto, diz executivo

Os investidores da Robinhood não adotaram os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista. A maior parte das negociações envolvendo criptomoedas na plataforma voltada para investidores de varejo ocorre no mercado à vista, disse o diretor financeiro da empresa.

Durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2023 realizada em 13 de fevereiro, Jason Warnick disse que apenas 5% das negociações de criptomoedas dos usuários da Robinhood ocorrem por meio de ETFs de bitcoin – 95% dão preferência à negociação de bitcoin à vista.

"Vimos que a maior parte [da negociação de ETFs] era residual. Alguns investidores deixaram de negociar no mercado à vista e adquiriram cotas de ETFs, mas isso foi realmente uma exceção", disse Warnick. "De modo geral, não vemos isso como uma forma de canibalização do mercado à vista. [O ETF] é um aditivo."

Warnick acrescentou que "parte do aumento" da negociação de ETFs de bitcoin em sua plataforma pode ser atribuído ao fato de os investidores da Robinhood terem adicionado ETFs a seus planos de aposentadoria. A plataforma oferece todos os 10 ETFs de bitcoin à vista listados nos Estados Unidos a partir de 11 de janeiro.

Os ETFs de bitcoin à vista arrecadaram mais de US$ 10 bilhões em ativos sob gestão desde o lançamento, com o preço do bitcoin saltando 6,5% nesta quarta-feira, e se aproximando dos US$ 52.000 – seu valor mais alto em mais de dois anos.

Receita advinda de criptomodas da Robinhood cresce e supera as estimativas

Robinhood registrou o crescimento de suas receitas em 2023, especificamente no quarto trimestre, reforçadas pelo aumento das transações de criptomoedas. A empresa superou as estimativas dos analistas de Wall Street e viu o preço de suas ações saltar mais de 10% nas negociações após o expediente.

Os ganhos do quarto trimestre e do ano inteiro de Robinhood em 2023 até 31 de dezembro de 2023 resultaram em receitas anuais de US$ 1,87 bilhão, um aumento de 37% em relação ao ano anterior. Os ganhos de receita no quarto trimestre chegaram a US$ 471 milhões, um aumento de 24% em relação ao mesmo período no ano passado, superando as estimativas dos analistas da Zacks em mais de 3%.

A plataforma de negociação atribuiu o salto na receita total do quarto trimestre principalmente a um aumento na receita advinda da negociação de criptomoedas, que atingiu US$ 43 milhões no período, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

Em sua teleconferência de resultados, a Robinhood disse que o volume nocional de negociação de criptomoedas no quarto trimestre aumentou 89% em relação ao terceiro trimestre, impulsionado pelo crescimento no número de clientes e nos volumes gerais de negociação.

As ações da Robinhood fecharam em queda de cerca de 1,5% em 13 de fevereiro, mas saltaram 10,5%, para mais de US$ 13, nas negociações após o expediente, de acordo com dados do Google Finance.

O preço das ações da Robinhood no acumulado do ano tem enfrentado dificuldades, caindo mais de 4% em comparação com o ganho de quase 4,5% registrado pelo S&P 500. O valor das ações da Robinhood caiu mais de 78% em relação ao seu recorde histórico de US$ 55 registrado em 6 de agosto de 2021.

