ETFs de bitcoin estreiam no Reino Unido após fim de proibição imposta em 2021

Um grupo de ETFs de bitcoin estreou nesta segunda-feira, 20, na Bolsa de Londres. É a primeira vez que o Reino Unido vai contar com produtos de investimento em criptomoedas disponibilizado para o público, após o fim de uma proibição em torono desses fundos estabelecida em 2021.

As gestoras BlackRock, WisdomTree, 21Shares e Bitwise lançaram seus ETPs - equivalente a um ETF na Europa - na abertura de mercado da Bolsa de Londres. O foco dos produtos de investimento está em investidores tradicionais de varejo, que não contavam com um produto do tipo no país.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Em 2021, a Autoridade de Conduta Financeira (LCA, na sigla em inglês) havia proibido o lançamento de qualquer produto de investimento em criptomoedas voltado a investidores de varejo. À época, o regulador apontou os riscos expressivos e a volatilidade do setor.

Já em agosto deste ano, a LCA decidiu voltar atrás e autorizou o lançamento de ETFs de bitcoin e outras criptomoedas a partir do mês de outubro. A reversão refletiu uma maior maturidade do mercado, o desenvolvimento de produtos mais seguros e uma demanda crescente de investidores.

No caso da 21Shares, a gestora sediada na Suíça também lançou outros três ETFs de criptomoedas junto com o novo fundo de bitcoin, incluindo o primeiro ETF de ether do Reino Unido. A gestora atua na Europa e recentemente expandiu as suas operações para o Brasil.

Russel Barlow, CEO da 21Shares, disse em comunicado que "o lançamento de hoje representa um marco para o mercado do Reino Unido e para os investidores que, por anos, foram excluídos de produtos cripto regulamentados". Ele afirmou que o fim da proibição "começa a nivelar o campo de atuação em relação à Europa".

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

A Wisdom Tree também expandiu o acesso a seus ETFs de bitcoin e ether que, anteriormente, estavam disponíveis apenas para investidores institucionais. Até o final da semana, eles serão disponibilizados para todas as classes de investidores do Reino Unido.

A LCA determinou que os novos produtos de investimento precisarão seguir as mesmas regras a que outros ETFs estão sujeitos atualmente no Reino Unido. A tendência é que o fim da proibição leve a uma onda de lançamentos de ETFs de criptomoedas nos próximos meses.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok