ETFs de bitcoin estreiam no Reino Unido após fim de proibição imposta em 2021

ETFs de bitcoin: grupo estreou na Bolsa de Londres (Mike Kemp/In Pictures/Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11h15.
Um grupo de ETFs de bitcoin estreou nesta segunda-feira, 20, na Bolsa de Londres. É a primeira vez que o Reino Unido vai contar com produtos de investimento em criptomoedas disponibilizado para o público, após o fim de uma proibição em torono desses fundos estabelecida em 2021.
As gestoras BlackRock, WisdomTree, 21Shares e Bitwise lançaram seus ETPs - equivalente a um ETF na Europa - na abertura de mercado da Bolsa de Londres. O foco dos produtos de investimento está em investidores tradicionais de varejo, que não contavam com um produto do tipo no país.
Em 2021, a Autoridade de Conduta Financeira (LCA, na sigla em inglês) havia proibido o lançamento de qualquer produto de investimento em criptomoedas voltado a investidores de varejo. À época, o regulador apontou os riscos expressivos e a volatilidade do setor.
Já em agosto deste ano, a LCA decidiu voltar atrás e autorizou o lançamento de ETFs de bitcoin e outras criptomoedas a partir do mês de outubro. A reversão refletiu uma maior maturidade do mercado, o desenvolvimento de produtos mais seguros e uma demanda crescente de investidores.
No caso da 21Shares, a gestora sediada na Suíça também lançou outros três ETFs de criptomoedas junto com o novo fundo de bitcoin, incluindo o primeiro ETF de ether do Reino Unido. A gestora atua na Europa e recentemente expandiu as suas operações para o Brasil.
Russel Barlow, CEO da 21Shares, disse em comunicado que "o lançamento de hoje representa um marco para o mercado do Reino Unido e para os investidores que, por anos, foram excluídos de produtos cripto regulamentados". Ele afirmou que o fim da proibição "começa a nivelar o campo de atuação em relação à Europa".
A Wisdom Tree também expandiu o acesso a seus ETFs de bitcoin e ether que, anteriormente, estavam disponíveis apenas para investidores institucionais. Até o final da semana, eles serão disponibilizados para todas as classes de investidores do Reino Unido.
A LCA determinou que os novos produtos de investimento precisarão seguir as mesmas regras a que outros ETFs estão sujeitos atualmente no Reino Unido. A tendência é que o fim da proibição leve a uma onda de lançamentos de ETFs de criptomoedas nos próximos meses.
