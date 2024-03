ETFs de bitcoin batem novo recorde de negociação durante disparada da cripto para máxima histórica

Os fundos negociados em bolsa (ETF) de bitcoin à vista nos Estados Unidos registraram um volume de negociação recorde de US$ 10 bilhões em 5 de março, quando o preço do bitcoin atingiu um novo recorde histórico antes de despencar cerca de 12% nas cinco horas seguintes.

"Esses são números banais para ETFs com menos de [dois meses] de existência", disse o analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, em uma postagem divulgada em 5 de março no X relatando os números.

O analista de bitcoin Alessandro Ottaviani divulgou um volume de negociação de US$ 9,58 bilhões para os fundos. Portanto, ligeiramente menor, mas que ainda assim bateu o recorde anterior de US$ 7,7 bilhões estabelecido em 28 de fevereiro.

O iShares Bitcoin ETF (IBIT) da BlackRock registrou o maior volume negociado, com US$ 3,7 bilhões, enquanto o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) e o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) registraram, respectivamente, US$ 2,8 bilhões e US$ 2 bilhões, de acordo com os números de Ottaviani.

O bitcoin teve oscilações significativas de preço durante o dia de negociação nos EUA, atingindo um novo recorde histórico de preço de US$ 69.200 por volta das 15h00 UTC em 5 de março. Posteriormente, caiu 12% e atingiu uma mínima intradiária de US$ 60.860 cerca de cinco horas depois, de acordo com dados da CoinGecko.

O bitcoin se recuperou parcialmente, chegando a US$ 66.496 no momento em que este artigo estava sendo escrito.

O IBIT e o FBTC caíram cerca de 8,6% na terça-feira, assim como todos os outros ETFs de bitcoin listados nos EUA, de acordo com dados do Google Finance.

Em uma postagem publicada no X em 5 de março, o analista pseudônimo Bit Paine brincou com os investidores novatos que buscaram exposição ao bitcoin por meio dos ETFs dizendo que a oscilação de preço era "um ritual mensal durante os mercados de alta" para expulsar os "degenerados alavancados."

"Vocês não estão acostumados com isso. Em seus mercados, o governo intervém para interromper as negociações [e] socorrê-los se suas ações caírem mais de 10% em um dia", disse.

"Vocês têm razão", respondeu Balchunas. "Temos regras de limites para cima e para baixo e o Fed para nos proteger desse tipo de coisa."

