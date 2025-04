ETFs de bitcoin atraem R$ 5 bilhões em um dia e têm melhor desempenho desde janeiro

Os ETFs de bitcoin tiveram na última quarta-feira, 23, o melhor desempenho diário desde 17 de janeiro de 2025, atraindo cerca de US$ 913 milhões (R$ 5,3 bilhões, na cotação atual) em investimentos. O desempenho indica uma retomada desses produtos, após semanas de perdas de capital.

Dados da gestora Farside Investors indicam que os ETFs que mais atraíram investimentos foram os fundos da Ark Invest e da BlackRock, com aportes de US$ 267 milhões e U$ 193,5 milhões, respectivamente. O ETF da BlackRock é o maior da categoria e um dos maiores de todo o mercado norte-americano.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, brincou no X, antigo Twitter, que os fundos ligaram o "modo Pac-Man" na última quarta-feira devido à grande atração de investimentos. No acumulado da semana, a classe de fundos soma mais de US$ 1,2 bilhão em aportes.

Balchunas também destacou que 10 dos 11 ETFs de bitcoin terminaram o dia com um saldo positivo, ou seja, os aportes foram maiores que os saques. O analista destacou que os investimentos se distribuíram pelos fundos, sem concentração em um único produto, o que também é positivo.

O bom desempenho dos ETFs reflete uma recuperação do próprio mercado de criptomoedas ao longo da semana. O bitcoin chegou a superar a casa dos US$ 94 mil, e segue em alta, em US$ 92 mil. O movimento aponta uma retomada da busca por risco entre investidores.

Além disso, o fenômeno mais amplo, beneficiando o mercado financeiro em geral. Investidores reduziram o pessimismo sobre os efeitos da guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos e, com isso, voltaram a investir mais em ativos de risco, incluindo as criptomoedas.

Desde 17 de janeiro, os ETFs de bitcoin não conseguiram obter mais de US$ 1 bilhão em investimentos em um único dia. Naquele momento, as criptomoedas apresentavam forte alta devido às expectativas em torno da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nos meses subsequentes, os anúncios do presidente acabaram amedrontando investidores e minguando fluxos de investimento no mercado de criptomoedas. Os ETFs também refletiram esse cenário, acumulando dias em que os saques superaram os aportes.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok