ETFs de bitcoin somam mais de R$ 45 bilhões negociados em três dias

Os ETFs de bitcoin que estrearam nos Estados Unidos na última quinta-feira, 11, somaram US$ 9,7 bilhões (R$ 47 bilhões, na cotação atual) em volume negociado nos primeiros três dias de negociação, segundo dados reunidos pela Bloomberg. A aprovação dos fundos negociados em bolsa de preço à vista da criptomoeda completa uma semana nesta quarta-feira, 17.

Os dados levam em conta as movimentações de investidores nos dias 11, 12 e 16 de janeiro. Não há negociação durante os fins de semana e os Estados Unidos tiveram um feriado na segunda-feira, 15, sem abertura das bolsas de valores do país. Os números são referentes a 10 dos 11 ETFs aprovados, sem informações sobre o fundo da gestora Hashdex.

De acordo com a Bloomberg, as maiores movimentações envolveram o ETF de bitcoin da Grayscale. Diferentemente dos outros fundos, ele já existia no mercado há anos, mas a empresa recebeu uma autorização da SEC para convertê-lo em um ETF. Desde então, porém, ele tem tido um saldo de retiradas por investidores.

No acumulado dos últimos três dias, o fundo soma US$ 1,1 bilhão em retiradas, com um volume negociado de US$ 5,1 bilhões. Excluindo o fundo da Grayscale, os outros ETFs totalizam US$ 4,5 bilhões negociados e US$ 1,9 bilhões em entradas líquidas.

Até o momento, o ETF de bitcoin da BlackRock tem os melhores resultados, somando US$ 710 milhões de saldo de investimentos. Ele é seguido pelos fundos da Fidelity, com US$ 524 milhões, e da Bitwise, com US$ 305 milhões. O pior desempenho é do fundo da WisdomTree, com US$ 1 milhão investido.

Whoops. Earlier tables didn't have refreshed BlackRock Flows for some reason. Total net flows are anywhere from +$737 - $803 million since they began trading last week. https://t.co/NxYmDsX2Aa pic.twitter.com/cGmDrXvwd0 — James Seyffart (@JSeyff) January 17, 2024

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, destacou que esses nove ETFs de bitcoin somam US$ 2 bilhões em ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) e possuem métricas "fabulosas para três dias". Ao mesmo tempo, as perdas do fundo da Grayscale são "grandes e feias".

"Deixe-me contextualizar o quão insano é o volume de US$ 10 bilhões [negociados, aproximadamente] nos primeiros três dias. Em 2023, foram aprovados e lançados 500 ETFs nos Estados Unidos. Hoje, eles faturaram um volume combinado de US$ 450 milhões. O melhor faturou US$ 45 milhões. E muitos tiveram meses para começar", pontuou o especialista.

Ele destacou ainda que "metade desses 500 novos ETFs faturaram menos de um milhão em volume no dia 16 de janeiro. É difícil obter volume. Mais difícil do que ter fluxos e definitivamente mais difícil do que ter os ativos. Como o volume tem que se formar naturalmente no mercado, não pode ser falsificado. E dá poder de permanência ao ETF".

Let me put into context how insane $10b in volume is in first 3 days. There were 500 ETFs launched in 2023. Today, they did a COMBINDED $450m in volume. The best one did $45m. And many have had months to get going. $IBIT alone is seeing more activity than the entire '23 Freshman… https://t.co/wV1zQFtPW1 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 16, 2024

