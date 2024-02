ETFs de bitcoin batem recorde e movimentam quase R$ 12 bilhões nos EUA

Os ETFs de bitcoin que foram lançados nas bolsas dos Estados Unidos em janeiro atingiram um novo recorde na última segunda-feira, 26, registrando um volume diário negociado de US$ 2,4 bilhões (R$ 11,9 bilhões, na cotação atual). O valor movimentando foi o maior desde a estreia dos fundos, após autorização de lançamento pela SEC em 10 de janeiro.

Os dados divulgados pela Bloomberg levam em conta o desempenho de nove dos 11 ETFs que foram aprovados e não existiam no setor. O ETF da Grayscale já existia no mercado há alguns anos e realizou a conversão para fundo negociado em bolsa. Já o ETF da Hashdex ainda está em processo de conclusão da conversão.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, destaca que o ETF de bitcoin da BlackRock foi responsável, sozinho, por um volume diário negociado de US$ 1,3 bilhão, liderando o grupo de fundos. O segundo lugar ficou com o ETF da Fidelity, que movimentou mais de US$ 500 milhões, e o terceiro, com o fundo da Ark Invest, com mais de US$ 200 milhões.

"Não há razão totalmente certa [para o volume negociado recorde] além da alta de preços do bitcoin gerar interesse, mas parece que os ETFs realmente têm uma ação intensificada no primeiro dia da semana", comentou o analista. Os números levam em conta tanto saques quanto aportes nos fundos, mas até o momento os nove ETFs têm mais recebido do que perdido investimentos.

Além disso, os dados da Bloomberg apontam que o forte fluxo de retirada de investimentos no ETF da Grayscale - que chegou a perder mais de US$ 6,5 bilhões - começa a dar sinais de que está chegando ao fim. Na segunda-feira, o fundo registrou um saldo de saques de cerca de US$ 22 milhões, o menor até o momento.

Alta do bitcoin

A demanda pelos ETFs impacta diretamente no preço do bitcoin, já que os valores investidos são usados para adquirir a quantia equivalente na criptomoeda, ampliando a demanda pelo ativo. João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que a valorização do bitcoin está ligada ao bom desempenho dos ETFs do ativo nos Estados Unidos.

"Parece que o principal fator por trás da recente alta são os ETFs de bitcoin, que tiveram um desempenho notável na segunda-feira. Os destaques incluem um volume de negociação que alcançou US$ 2,4 bilhões, estabelecendo um novo recorde para o maior volume em um único dia, superando até mesmo o dia de lançamento dos ETFs", explica.

O analista pontua que "quanto aos fluxos de capital, enquanto o GBTC [ETF da Grayscale] registrou o menor valor de saída até o momento, outros ETFs atraíram investimentos significativos, resultando em um influxo de capital de US$ 519,81 milhões, o dobro do valor do último pregão".

