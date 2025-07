ETF de Ethereum é o 3º mais rápido da história do mercado a superar US$ 10 bilhões em ativos

O ETF de Ethereum da BlackRock superou na última quarta-feira, 23, marco de US$ 10 bilhões em ativos. O produto demorou 251 dias para conseguir superar a marca, ocupando agora a terceira posição na lista de ETFs mais rápidos a atingir a marca em toda a história do mercado de fundos negociados em bolsa.

A informação sobre o recorde foi divulgada pelo analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas. A primeira e segunda posições também são ocupadas por ETFs de criptomoedas, mas nesse caso de bitcoin: o ETF da BlackRock demorou apenas 34 dias, e o da Fidelity, 53.

A velocidade com que os três fundos conseguiram chegar à marca de US$ 10 bilhões em ativos mostra o grau elevado de adoção no mercado dos fundos. No caso do ETF de ether, Balchunas destacou que metade do valor, US$ 5 bilhões, foi adicionado apenas nos últimos 12 dias.

"Esse salto dos US$ 5 bilhões para os US$ 10 bilhões ocorreu principalmente por causa da alta nos preços. Entretanto, os fluxos de investimento também foram bastante robustos. Foi uma boa combinação das duas coisas, e eu acho que nunca vi um ETF crescer tanto tão rapidamente", destacou.

Balchunas disse ainda que o caso é bastante raro no mercado. A expansão dos ativos no ETF coincidiu com a disparada recente da criptomoeda, que chegou a subir até os US$ 3.850 e acumulou uma valorização de mais de 25% no mês. Parte dos ganhos foram devolvidos nesta semana.

O recorde também ilustra uma dinâmica que tem beneficiado os ETFs de bitcoin e ether: a demanda crescente de institucionais e investidores tradicionais nos fundos impulsiona os próprios preços dos ativos, o que, por sua vez, também gera um salto nos ativos sob gestão dos ETFs.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

"Os fluxos no preço são como dançar tango. Não acho que os fluxos façam o preço subir. Não acho que o preço faça os fluxos subirem 100%. Eles se alimentam, mas não é um por um. É uma questão do ovo ou da galinha", comentou Balchunas ao explicar essa relação.

O marco também foi superado praticamente um ano depois da estreia dos ETFs de ether no mercado. Autorizados pela SEC e lançados pouco depois, os fundos chegaram a demorar para ganhar tração e atrair investimentos mais expressivos, mas o quadro mudou nos últimos meses.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok