ETF de bitcoin da BlackRock bate recorde e chega a R$ 414 bilhões em ativos

O ETF de bitcoin da BlackRock bateu um novo recorde na última segunda-feira, 7. Menos de 18 meses após o seu lançamento nos Estados Unidos, o fundo ultrapassou a casa das 700 mil unidades de bitcoin sob gestão, equivalentes a US$ 76 bilhões (R$ 414 bilhões, na cotação atual).

Na última quinta-feira, 3, o fundo encerrou as negociações com quase 699 mil unidades sob gestão. No dia de negociação seguinte, após o final de semana, ele obteve mais 1,5 mil unidades após mais um dia de saldo positivo, com os aportes superando os saques no mesmo período.

Dados divulgados pela própria BlackRock indicam que o ETF de bitcoin já é o terceiro mais lucrativo para a gestora, que é a maior do mundo e conta com quase 1,2 mil ETFs. Além disso, ele está a US$ 9 bilhões em receitas de distância do ETF mais lucrativo para a empresa no momento.

Autorizado pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) na primeira quinzena de janeiro de 2024, o ETF tem chamado a atenção do mercado pelo crescimento acelerado. Na prática, o fundo saltou de 0 unidades da criptomoeda no lançamento para 700 mil.

Poucos meses após a estreia, o ETF de bitcoin da BlackRock superou o ETF de bitcoin da Grayscale e se estabeleceu como o maior dentre os 11 fundos negociados em bolsa de investimento na criptomoeda. Desde então, ele não apenas não perdeu a posição como também se consolidou na liderança.

Atualmente, o segundo maior ETF da categoria é o da gestora Fidelity. A distância, porém, é expressiva: o fundo ultrapassou recentemente a casa das 200 mil unidades da criptomoeda. A expansão dos dois ETFs ocorreu às custas do fundo da Grayscale, que caiu de 619 mil unidades para 184 mil desde janeiro de 2024.

O ETF de bitcoin da Grayscale operava inicialmente como um fundo privado, sem oferta nas bolsas de valores, mas foi autorizado pela SEC para realizar essa conversão. Desde então, porém, ele tem perdido espaço para os fundos de gestoras mais consolidadas no mercado.

Ao todo, os ETFs somam 1,25 milhões de unidades da criptomoeda, avaliadas em US$ 135 bilhões, sendo que o ETF da BlackRock é responsável por 56% desse total. O montante é equivalente a quase 6% de toda a oferta do bitcoin. Os fundos também somam US$ 50 bilhões em aportes desde a estreia.

