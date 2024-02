ETF de bitcoin da VanEck intriga mercado após volume negociado disparar 2.200%

O ETF de bitcoin da gestora VanEck supreendeu o mercado na última terça-feira, 20, após registrar uma disparada no seu volume negociado que ainda não foi explicada por especialistas. No dia, a alta chegou a ser de cerca de 2.200%, colocando o fundo na liderança dos novos produtos de investimento na criptomoeda.

Desde o lançamento dos ETFs em 11 de janeiro, o fundo da VanEck vinha acumulando uma média diária de volume negociado de US$ 17 milhões. Já na última terça-feira, a média foi de US$ 400 milhões, número 22 vezes maior que o registrado anteriormente.

No dia, o volume do ETF de bitcoin da VanEck perdeu apenas para os fundos da BlackRock e da Grayscale, que têm liderado as negociações no mercado desde a estreia. Por um lado, o fundo da BlackRock é o que mais tem recebido investimentos, enquanto o da Grayscale é o que mais tem perdido.

O analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas disse no X, antigo Twitter, que identificou cerca de 32 mil negociações individuais envolvendo participações no fundo, e não uma única movimentação de um grande investidor. Por isso, ele teorizou que o fundo poderia estar sendo alvo de algum movimento de manada.

"Dado o quão repentino e explosivo foi o aumento no número de negociações, 500 negociações na sexta-feira e 50 mil hoje, estou me perguntando se houve algum tipo de influenciador do Reddit ou TikTok que recomendou o ETF aos seus seguidores", comentou o analista.

Still haven't figured out what happened. No one knows. Given how sudden and explosive the increase in number of trades was (500 trades Friday, 50,000 trades today) I'm wondering if some Reddit or TikTok influencer type recommended them to their followers. Feels retail army-ish. https://t.co/WazxSSgFjR — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 20, 2024

Outros especialistas apontaram que, no dia 15 de fevereiro, a VanEck anunciou uma redução na taxa cobrada dos investidores, que caiu de 0,25% para 0,2%. A mudança entrou em vigor nesta quarta-feira, 21, um dia depois da disparada nas negociações no fundo.

Uma teoria que também foi levantada é que um grande investidor poderia estar artificialmente inflando o volume do ETF de bitcoin para aumentar sua popularidade no mercado, criando negociações que parecem ter sido feitas por investidores menores para passar a impressão que o fundo está com alta demanda.

Com o recorde do ETF da VanEck, os ETFs de bitcoin registraram na última terça-feira o maior volume negociado desde a estreia nas bolsas dos Estados Unidos, com quase US$ 2 bilhões em aportes e saídas. Em entrevista à EXAME, Balchunas elogiou o desempenho dos fundos nas últimas semanas, citando números "ridículos".

