ETF de bitcoin da Hashdex estreia nos EUA após concluir processo de conversão

A gestora brasileira Hashdex anunciou na última terça-feira, 26, que concluiu o processo de conversão do seu fundo para que ele possa funcionar como um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista de bitcoin. Com isso, o mercado dos Estados Unidos contará agora com todos os ETFs aprovados pela SEC em janeiro deste ano.

O ETF da Hashdex estreou no mercado norte-americano nesta quarta-feira, 27. Antes da conversão, o fundo tinha exposição apenas a contratos de preços futuros da criptomoeda, mas agora terá uma exposição direta ao ativo. A conversão foi semelhante à realizada pela Grayscale, que também oferecia um fundo de exposição indireta à criptomoeda.

Em entrevista exclusiva à EXAME em janeiro, logo após a liberação pela SEC, o CEO da Hashdex, Marcelo Sampaio, já havia comentado que a estreia do ETF de bitcoin da gestora demoraria mais que a de outras empresas, já que a Hashdex optou por uma estratégia de funcionamento diferente para o novo fundo. Ele está litado na Bolsa de Nova York, a NYSE.

Em um comunicado enviado à EXAME, a Hashdex destacou que seu ETF acompanha o índice Nasdaq Bitcoin Reference Price, que "reflete melhor a estratégia do fundo de investir diretamente em bitcoin. Isso diferencia o ETF por proporcionar uma referência específica que está alinhada com a sua nova abordagem de investimento".

"A Hashdex celebra este grande marco e convida todos os investidores, desde veteranos a novatos no bitcoin, a se engajarem neste movimento que visa simplificar e expandir o acesso aos ativos digitais. Por fim, a gestora afirma que continuará trazendo opções de investimento inovadoras e acessíveis para investidores globais", destacou a Hashdex.

Desde a estreia em janeiro, os ETFs da criptomoeda têm se destacado no mercado pelo desempenho positivo, atraindo bilhões em investimentos e quebrando recordes importantes no segmento de fundos negociados em bolsa. Ao mesmo tempo, o sucesso desses novos produtos de investimento também tem ajudado a impulsionar o preço do próprio bitcoin, que firmou novos recordes históricos de preço.

Com uma estreia tardia, será preciso agora esperar para ver se o ETF da Hashdex conseguirá "surfar a onda" dos outros fundos ou se acabou chegando tarde demais no mercado. Sobre o tema, o analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas comentou que "o cenário está tão positivo agora que podemos ver esse ETF se beneficiando e obtendo uma fatia de mercado, se sua taxa for competitiva, apesar de estar tão atrasado".

No Brasil, a Hashdex opera diferentes tipos de ETFs de criptomoedas, incluindo um de bitcoin e de investimentos em diferentes criptoativos. A gestora foi a primeira a ter um fundo negociado em bolsa aprovado no Brasil.

