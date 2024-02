ETF de bitcoin da BlackRock supera volume do fundo da Grayscale pela 1ª vez

O ETF de bitcoin da BlackRock superou na última quinta-feira, 1º, o volume diário movimentado no ETF da Grayscale pela primeira vez. Desde o lançamento dos fundos, em 11 de janeiro, a Grayscale liderou as movimentações, mas acumulava mais retiradas do que aportes dos investidores.

Já a BlackRock somou desde 11 de janeiro saldos diários positivos, mas não em um nível suficiente para superar o intenso fluxo de retirada sofrido pelo ETF da Grayscale. Ao todo, investidores retiraram mais de US$ 5,6 bilhões do fundo, segundo dados da Bloomberg.

Os dados apontam ainda que o ETF de bitcoin da BlackRock soma um crescimento de US$ 2,7 bilhões em investimentos, seguido de perto pelo fundo da Fidelity, com saldo de US$ 2,4 bilhões. Em terceiro lugar está o fundo da Ark, que totaliza US$ 645 milhões desde a estreia.

Na última quinta-feira, o fundo da BlackRock obteve um saldo de US$ 306 milhões em novos aportes. Já o ETF da Grayscale teve um saldo negativo, de US$ 291 milhões. Ao mesmo tempo, foi a primeira vez em que o volume diário movimentado em todos os ETFs da criptomoeda ficou abaixo de US$ 1 bilhão.

A saída de investidores do ETF da Grayscale foi um dos principais fatores para a forte queda registrada pelo bitcoin desde a estreia dos fundos. Especialistas apontam que a conversão para ETF facilitou a saída dos investidores e incentivou um movimento de realização de lucros. Pela dinâmica do fundo, as vendas obrigam a Grayscale a vender uma quantidade equivalente de bitcoin, levando à queda no preço.

Desempenho dos ETFs de bitcoin

Em entrevista à EXAME, o analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas disse que a tendência é que as saídas no ETF da Grayscale reduzam ao longo das próximas semanas: ""A situação do ETF da Grayscale é realmente muito incomum. Mas a tendência é que o fluxo de saída pare em alguns meses. Aí sim os ETFs estarão em um cenário normal, com volumes mais normais".

O analista mantém a projeção de que o segmento de ETFs de bitcoin vai valer US$ 100 bilhões em cerca de cinco anos e destacou os números positivos dos fundos, excluindo a Grayscale. Ele avalia que os fundos estão com um desempenho muito melhor que o percebido pelos investidores, com números "ridículos" e uma "grande estreia, com um sucesso incrível".

Balchunas pondera que a tendência é que o volume diário negociado nos ETFs "diminua um pouco com o passar do tempo". O ETF da BlackRock, por exemplo, já chegou a ultrapassar os US$ 400 milhões. "São números muito grandes, é difícil saber se eles vão conseguir manter. Os volumes deverão continuar saudáveis, mas não tão altos. Mesmo assim, é um desempenho muito bom para uma categoria tão nova".

