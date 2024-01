Estúdio de jogos brasileiro fecha parceria com blockchain Arbitrum

O estúdio brasileiro de jogos para Web3 Osten Games anunciou sua parceria com o blockchain de segunda camada Arbitrum. O objetivo é impulsionar o lançamento do jogo Data2073, desenvolvido pela Osten Games e que usa recursos em blockchain para registrar seus ativos.

A parceria é fruto do Programa de Incentivo para o Curto Prazo (STIP, na sigla em inglês) da Arbitrum, que consiste em fornecer suporte para que diferentes aplicações sejam construídas usando sua tecnologia.

“Nós vimos que a Arbitrum leva com seriedade a parte de grants [incentivos], e eles estão em uma fase onde eles precisam de gente, liquidez e agregar valor para o uso da tecnologia que eles estão desenvolvendo”, conta Marco Maia, CEO da Osten Games.

Data2073 é um jogo de cartas, gênero conhecido pela sigla em inglês TCG, no qual dois jogadores se enfrentam. Cada um dos jogadores recebe 20 cartas, extraídas de um baralho maior, composto por outras cartas do jogador. Todas as cartas são tokens não-fungíveis (NFTs), que serão registrados no blockchain da Arbitrum.

Maia conta que a intenção inicial era desenvolver o jogo sobre a rede BNB Chain. Algumas mudanças na rede, contudo, fizeram com que a empresa reconsiderasse a decisão e mirasse seus esforços no ecossistema Ethereum.

A primeira parceria nesse novo ecossistema foi firmada em agosto de 2023, com a Immutable, blockchain voltado ao desenvolvimentos de jogos na Web3. Em dezembro de 2023, o estúdio de jogos para Web3 iniciou sua aproximação com a Arbitrum.

“Nós não queríamos incentivos a todo custo, estávamos atrás de parcerias para auxiliar o crescimento do jogo, e encontramos isso na Arbitrum. Eles conduziram o processo, dizendo com quem falar e o que fazer para tornar o processo de desenvolvimento e lançamento mais efetivo. A Arbitrum conta com uma estrutura de análise e aceleração que contribui muito com os projetos”, explica Maia.

Primeiros passos em 2024

Além da mecânica de combate entre os jogadores, o Data2073 também contará com um sistema de ‘terras’, que funcionam como o território de uma guilda. Os membros da guilda compartilham os espólios de suas vitórias e, quanto maior for a habilidade dos jogadores, maiores as recompensas.

“Estamos pensando em um sistema que incentive o jogo em grupo. Por exemplo, pensamos em criar um pool que vai enchendo com base nas derrotas dos jogadores. Isso motiva jogadores a atacarem em conjunto para ‘tomar’ o pool e suas recompensas, algo que incentivaria as guildas”, revela Maia.

Além disso, o CEO da Osten Games afirma que as parcerias para lançar os criptoativos relacionados ao jogo já estão em seus estágios finais. Por isso, a disponibilização dos tokens do Data2073, fungíveis e não-fungíveis, ocorrerá no primeiro trimestre de 2024.