Estreia nesse domingo primeiro marketplace de NFTs e outros criptoativos

O primeiro marketplace de criptoativos começa a operar nesse domingo, 30. O BlocPlace lançará sua plataforma em um evento em Santa Catarina com a presença do influence Whindersson Nunes e do cantor Wesley Safadão.

No evento, 12 painéis de LED exibirão uma coleção de artes digitais, com diversas coleções de NFTs feitas por parceiros da marca, como as feitas em parceria com a ONG Construide, responsável por construir moradias para famílias em situação de vulnerabilidade. No total, mais de mil tokens estão disponíveis para aquisição através de um QR Code.

“A ideia é criarmos um ecossistema para fortalecermos o mercado de criptoativos no Brasil com muita integração, por meio de tecnologia de ponta. Visamos atingir tanto os fãs que poderão passar a ter itens exclusivos de seus artistas favoritos, como investidores que terão a possibilidade de aportar em tokens de antencipação de recebíveis, DeFis e stablecoins, entre outros, como alternativa de diversificação da carteira”, comentou o CEO do BlocPlace, Milton Baptista.

O portal estará disponível em versão web e aplicativo, e não somente NFTs de arte serão comercializadas, mas também criptomoedas, como bitcoin e ether, além de uma das grandes apostas da nova empresa, os tokens da Fyber, voltados ao gado de corte.

Também estarão disponíveis tokens de cannabis medicinal, energia solar e stablecoins. O Brasil já é o terceiro maior mercado para NFTs, e a chegada do BlocPlace deve movimentá-lo ainda mais.

