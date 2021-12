A estratégia dos investidores para multiplicar retornos com criptomoedas

Pode até parecer um número fora da realidade, mas é relativamente comum que grandes investidores consigam retornos tão altos quanto 352x com uma única criptomoeda.

Muitas pessoas quando escutam falar em retornos assim, pensam que os ricos manipulam o mercado ou têm acesso a informações confidenciais, mas isso não poderia estar mais longe da verdade.

O que realmente acontece é que os grandes investidores utilizam uma estratégia diferente para se posicionarem: Eles investem em criptomoedas que ainda não foram lançadas no mercado!

“Como assim?”, você pode se perguntar.

Na verdade, essa estratégia já é utilizada há décadas no mercado de capitais. Quem nos explica como isso funciona é Felipe Dantas, cripto investidor há mais de 4 anos e influenciador com mais de 400 mil seguidores em suas redes sociais.

“Essa estratégia funciona de forma muito parecida com as Venture Capitals”, diz Felipe.

As Venture Capitals são firmas que investem em empresas de capital fechado antes delas abrirem capital e serem negociadas na Bolsa. A intenção é ajudar a empresa a crescer dando a eles o aporte de recursos necessários para avançarem com seus projetos. Então, quando a empresa cresce e é negociada em Bolsa, As Ventures vendem suas participações e embolsam grandes lucros.

Segundo Felipe, “Como esse é um capital de risco, onde não há garantia de retorno, as margens de lucro são praticamente infinitas. Pouca gente sabe, mas no mercado das criptomoedas acontece exatamente a mesma coisa.

“Basicamente, os investidores pesquisam o mercado em busca de uma criptomoeda promissora e investem nela na fase de pré-lançamento, ou seja, antes de serem negociadas em uma corretora. Então, no dia do lançamento, vendem suas participações com margens de lucro altíssimas.”

De fato, uma rápida pesquisa mostra várias criptomoedas que tiveram valorização impressionante logo no primeiro dia de negociação.

Até então, essa estratégia de pré-lançamentos era quase que restrita a um pequeno grupo de investidores, mas a situação mudou.

Hoje qualquer pessoa pode participar de Pré-Lançamentos e lucrar até 352x em um único dia

Felipe Dantas afirma que não é preciso grandes investimentos para participar de pré-lançamentos.

“Já entrei em pré-lançamentos com apenas R$100. Pode parecer pouco dinheiro, mas essa é a ideia. Investir pouco e lucrar muito. Dessa forma vale muito a pena, pois o risco é limitado e o retorno, infinito.”

Nos pré-lançamentos, R$100 podem virar R$15.100 ou até R$35.200 literalmente da noite para o dia Felipe Dantas, cripto investidor email

Por exemplo, se você tivesse investido R$100 no pré-lançamento de uma criptomoeda chamada Velhalla, você poderia ter multiplicado seu investimento inicial em 539x, e saído com R$ 53.900 na conta no dia do lançamento.

-É por isso que muitas pessoas já estão empolgadas para aprender como participar dos próximos pré-lançamentos. Nunca na história das criptomoedas houve algo que oferecesse lucros tão altos em tão pouco tempo.

Felipe Dantas participou com sucesso de 5 pré-lançamentos apenas em 2021, todos bastante lucrativos. E após refinar sua estratégia para tirar o máximo de lucro nos pré-lançamentos, ele decidiu compartilhar gratuitamente o que aprendeu.

Felipe está lançando um treinamento online e gratuito chamado Segredos dos Pré-Lançamentos, que ficará no ar de 07 a 13 de dezembro.

Ele é aberto a todos que queiram conhecer esta forma de ganhar dinheiro com criptomoedas, mesmo que sejam totais iniciantes.

Para participar, é só clicar no link abaixo e informar o seu e-mail.

