ESPN cria metaverso para o Australian Open em parceria com a Roblox

O primeiro Grand Slam do ano já terá uma grande novidade para o fã do esporte na ESPN: uma experiência no metaverso com todo universo do Australian Open. A emissora fechou uma parceria com a produtora Roblox e terá uma plataforma toda personalizada dentro do torneio de tênis.

Os internautas que entrarem no mundo da ESPN no metaverso terão uma experiência interativa única com quadras tematizadas com a marca do canal. O jogo estará disponível entre os dias 14 e 28 de janeiro, durante a disputa do campeonato, no Windows, Android e iOS.

Chamado de AO Adventure, o jogo coloca o internauta dentro da estrutura do Australian Open. O personagem passará por um túnel, verá os comentaristas e entrará em uma quadra personalizada pela ESPN. Em quadra, poderá disputar uma partida de tênis contra o computador ou contra outro jogador.

Para entrar no jogo, o jogador precisa apenas pegar um código que será passado nas transmissões da ESPN e nas redes sociais da emissora. Conforme for avançando nas partidas virtuais, o fã do esporte ganhará recompensas online.

A entrada da ESPN no metaverso faz parte da ampla estratégia do canal para se consolidar ainda mais no meio digital. A marca encerrou 2023 com quase 6 milhões de inscritos no Youtube graças a uma série de conteúdos criados exclusivamente para o online, com programas e vídeos pensados para as redes.

A transmissão do Australian Open marca também o primeiro Grand Slam do ano na emissora que é a casa do tênis no Brasil. Em 2024, a ESPN e o Star+ exibirão os quatro principais torneios, além de todos os ATP e WTA 1000.

Metaverso

Recentemente, Herman Narula, cofundador e CEO da Improbable, empresa de tecnologia do metaverso, afirmou que o metaverso em 2024 vai "definir o futuro dos eventos virtuais". Ele também comentou que, no próximo ano, espera ver mais empresas se voltando para plataformas descentralizadas de metaverso.

“As marcas estão evoluindo da experimentação em plataformas, mas, no final, querem soberania e o modelo de negócios certo", ele disse. "É por isso que esperamos ver muitas mais experiências em ambientes descentralizados."

De acordo com a desenvolvedora de metaverso apoiada pela Softbank, 2024 também verá mais consolidação e racionalização nos setores de jogos, Web3 e cripto, o que, segundo ela, resultará em um "ecossistema de startups mais forte, mais resiliente e mais coeso".

Em 2023, a Improbable se associou com a Major League Baseball para criar um estádio de beisebol virtual para que os fãs participem dos jogos na realidade digital. A Improbable prevê mais experiências de cruzamento físico-digital no mundo dos jogos e o uso crescente de inteligência artificial (IA) gerativa na criação de conteúdo e aplicações empresariais.

Peter Lipka, cofundador e diretor de operações da empresa, acrescentou que a IA revolucionou a forma como as empresas operam e prevê que objetos interativos 3D gerados por IA surgirão em 2024.

