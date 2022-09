Especialistas sobre futuro da Ethereum pós-atualização: '3º acontecimento mais importante em cripto'

O The Merge da Ethereum ocorreu nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira, 15 de setembro. Trata-se de uma atualização focada em eficiência energética que pode ter um grande impacto no investimento e na adoção de criptomoedas, dizem especialistas.

Falando ao Cointelegraph antes da atualização, o presidente e cofundador da StarkWare, Eli Ben-Sasson, observou que o The Merge será o “primeiro passo em um processo que levará a Ethereum a uma adoção extremamente ampla":

“A importância imediata do The Merge é o efeito dramático sobre o consumo de energia.”

Espera-se que a fusão reduza o gasto de energia da Ethereum em 99,95% em comparação com seu atual mecanismo de consenso baseado em Prova-de-Trabalho (PoW), que exige que grandes quantidades de energia sejam usadas em uma competição para resolver quebra-cabeças matemáticos arbitrários.

“Penso no Merge como o desenvolvimento dos primeiros campos solares”, acrescentou Ben-Sasson.

“Vimos que podemos reduzir o impacto ambiental do gasto de eletricidade. Não dissemos 'problema resolvido', mas sim que, se estivermos gerando eletricidade com menos poluição, é hora de dobrar os esforços para usar a energia com mais moderação.”

Excited to never have to hear about "ommer blocks" again.

(ok fine I know "ommer" was meant to be a gender-neutral replacement for "uncle", but come on, it just *sounds* like an insult for people who meditate)

Oh, and saving electricity. That's cool too.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 14, 2022