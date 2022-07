Especialistas revelam o que venda de US$ 936 milhões da Tesla significa para o bitcoin

Especialistas do setor de criptomoedas não se incomodam com a decisão da Tesla de vender 75% de suas participações em bitcoin, dizendo que é uma estratégia bastante típica para as empresas melhorarem o fluxo de caixa durante desacelerações econômicas.

Na última quarta-feira, 20, a fabricante de veículos elétricos revelou que havia vendido 75% de suas participações em bitcoin no segundo trimestre, adicionando US$ 936 milhões em fiduciário ao seu balanço.

Durante uma teleconferência, o CEO da Tesla, Elon Musk, observou que a venda “não deve ser considerada um veredicto sobre o bitcoin”, explicando que a mudança se deve a preocupações de liquidez, devido aos contínuos bloqueios do COVID-19 na China.

“A razão pela qual vendemos um monte de nossas participações em bitcoin foi que não tínhamos certeza de quando os bloqueios do Covid na China seriam aliviados. Por isso, era importante para nós maximizar nossa posição de caixa:”

“Certamente estamos abertos a aumentar nossas participações em bitcoin no futuro.”

Questionado por investidores durante a teleconferência de resultados se ele via o bitcoin como um ativo de longo prazo, Musk disse que a criptomoeda era um “aspecto secundário” do principal objetivo de Tesla, que é “acelerar o advento da energia estável”.

“Criptomoeda não é algo em que pensamos muito”, disse ele.

Markus Thielen, diretor de investimentos da IDEG, gestora de ativos digitais com sede em Singapura, disse ao Cointelegraph que a Tesla provavelmente vendeu seu bitcoin, pois era “visto como uma distração de seu negócio principal:”

“Eu não ficaria surpreso se a Tesla continuar mordiscando o bitcoin quando este se estabilizar, caso contrário, eles teriam vendido 100%.”

A especialista em negociação de ações do site de comparação Finder, Kylie Purcell, explicou que a fabricante de carros elétricos não está sozinha em sua decisão de “reforçar o capital em moedas à vista”.

“Com o mundo caminhando para uma desaceleração econômica e possivelmente uma recessão, não é incomum que investidores e empresas transfiram capital de ativos mais voláteis para moeda fiduciária”, observou ela.

Ela também acrescentou que, embora o preço do bitcoin tenha caído após o anúncio, já há sinais de recuperação.

Na quarta-feira, 20, o preço do bitcoin caiu aproximadamente 2,6% após o anúncio da Tesla e retornou a US$ 23.299 no momento da redação deste artigo – próximo à máxima de um mês, o que significa que a comunidade de criptomoedas pode não ter ficado muito preocupada com o anúncio.

So Tesla has already sold off their inventory, appears to have mainly done so to maintain positive cash flow (non bitcoin-centric reasons), and still has 25% of their BTC.

Maybe I’m coping but seems like a nothingburger.

— Will Clemente (@WClementeIII) July 20, 2022