Especialistas do BNDES, Polícia Federal, CVM e Bacen vão abordar criptomoedas e NFTs em evento

Nos próximos dias 18 e 19 de novembro, São Paulo receberá o Crypto House of Commons (CHOC). Organizado pela NürnbergMesse Brasil, o evento contará com especialistas de diversas áreas para debater as principais tendências para o investimento no mercado de criptomoedas, NFTs e metaverso.

“Com o crescimento meteórico dos criptoativos precisamos ficar atentos aos próximos passos regulatórios e caminhos que estão sendo estabelecidos por diferentes governos ao redor do mundo. O CHOC será uma jornada para quem tem vontade de informação sobre um dos mercados que mais cresce no mundo”, disse Eduardo de Paiva Gomes, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Gomes é um dos curadores do evento e possui o Certificado Profissional Avançado em Tributação Internacional pelo International Bureau of Fiscal Documentation, além de ter escrito o livro “Tributação da Impressão 3D: blueprint, software e impressora 3D” pela editora Thomsom Reuters.

Entre os palestrantes estão colaboradores e membros do BNDES, Polícia Federal, CVM, Banco Central, Ministério Público Federal e da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo.

A casa do Crypto House of Commons será o São Paulo Expo, na capital paulista. O ambiente contará com 4 palcos temáticos para abordar os principais assuntos do mercado de criptoativos e tecnologia blockchain:

• Palco CHOC: estarão presentes os speakers de grande relevância do mercado que irão oferecer insights sobre as profundas implicações das criptomoedas, tokens, blockchain, web3, contratos inteligentes, DeFi, metaverso, DAOs, jogos em blockchain e como isso pode impactar a vida das pessoas.

• Palco Criptoativos: grandes autoridades no tema discutem os próximos caminhos para a evolução do mercado de criptoativos e as consequências em diversos setores da economia real. Será discutido sobre as maiores urgências e problemas que necessitam de soluções, tanto do ponto de vista regulatório, quanto no nível do protocolo, visando a descentralização e empoderamento dos participantes. Isso tudo de forma didática para que qualquer pessoa possa fazer parte desse ecossistema de forma segura.

• Palco Token: os speakers especializados na área de tokens trarão suas visões sobre como esses novos ativos digitais podem impactar nossa economia e quais são as oportunidades para democratizar os investimentos com a tokenização. Também será discutido o papel dessa nova tecnologia no ambiente regulatório e como ela está modificando o mercado tradicional, desde os esportes até à Bolsa de Valores.

• Palco Blockchain: os palestrantes discutirão sobre o desenvolvimento de casos de uso da tecnologia blockchain nas mais diversas áreas, descartando a necessidade de intermediários de confiança em vários segmentos da cadeia produtiva.

Além do conteúdo apresentado nos palcos, o evento contará com outras atrações para o público. Entre elas estão a “Área de Exploração” para conexões e parcerias estratégicas, a “Galeria de Arte em NFT” com pinturas, esculturas, instalações multimídia e colecionáveis digitais, além do ‘Business Match’, um espaço para conexão de novos negócios. No encerramento do Crypto House of Commons, os que comparecerem de forma presencial poderão assistir a um show musical exclusivo.

Com ingressos entre R$ 400 e R$3.500, é possível escolher entre opções online e presenciais. Os convites podem oferecer acesso exclusivo à área de networking, reuniões com palestrantes, um relatório, desconto para o próximo evento presencial da jornada, assinatura anual do Cointimes Club, entre outros benefícios, a depender da modalidade escolhida.

“A expectativa é receber cerca de 500 pessoas. Na versão digital, são esperados mais de 2 mil participantes. Queremos ampliar o diálogo e aproximar a sociedade de todas as inovações do mercado cripto no Brasil e no Mundo”, disse Diego de Carvalho, vice-presidente da NürnbergMesse Brasil.

Responsável por organizar o evento, a NürnbergMesse Brasil é uma das empresas que integra o Grupo NürnbergMesse, uma das 20 maiores empresas de exposições do mundo que se destaca entre as dez melhores na Europa.

Segundo Carvalho, mais do que criar um espaço de aprendizagem e de impulsionamento do mercado, o CHOC tem como propósito conectar pessoas e possibilitar networking. “O evento vai agregar tanto para o público B2C quanto B2B”, disse.

