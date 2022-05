Especialistas comentem contratações de especialistas em cripto pela SEC

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está buscando contratar mais pessoas para se concentrar em ativos digitais, aumentando em quase duas vezes o número de funcionários encarregados de proteger os investidores nos mercados de criptomoedas.

A unidade cibernética da SEC, que compreende a equipe de critopativos e cibernética, deve contratar 20 novas pessoas para aumentar a equipe geral para 50 posições dedicadas, conforme relatado pelo Cointelegraph em 3 de maio. Esse desenvolvimento ocorre enquanto o órgão regulador tenta acompanhar o aumento da popularidade dos ativos virtuais.

A decisão da SEC de expandir sua unidade de criptomoeda foi elogiada por especialistas do setor, com a Dra. Anna Becker, CEO e cofundadora da EndoTech, chamando-a de "um desenvolvimento bem-vindo". Ela acredita que segurança aprimorada, regulamentação e soluções complexas de investimento financeiro permitirão que as moedas digitais se tornem mais aceitas.

Sobre as empresas de criptomoedas que trabalham em conjunto com os reguladores, Becker disse ao Cointelegraph que "quando colaborarmos para definir e manter as regras, criaremos um mercado que atende ao público e dá a eles a oportunidade de ganhar dinheiro com a proteção adequada". Ela adicionou:

"Este mercado ainda está em sua infância. Quando se trata de negociação de criptomoedas, precisamos dos mesmos tipos de salvaguardas que se desenvolveram em ações e outros mercados tradicionais ao longo dos anos. Isso permitirá que as criptomoedas se desenvolvam em uma classe de ativos mais robusta com mais ferramentas financeiras avançadas."

Jay Fraser, chefe de estratégia da BSTX, acredita que as empresas de criptomoedas devem interagir com os reguladores. Ele observou que a gravidade dos recentes declínios de preços pode ser parcialmente atribuída à falta de profundidade e ao número de participantes ativos nos mercados de criptomoedas. De acordo com Fraser, um ambiente regulatório consistente e previsível poderia encorajar mais traders institucionais a participar do amortecimento das oscilações de preços.

Andrea Gordon, especialista em compliance e consultora da Eversheds Sutherland, enfatizou a importância das empresas de criptomoedas trabalharem com os reguladores. Ela disse ao Cointelegraph que, em um mundo ideal, as empresas poderiam ter um diálogo aberto com as autoridades sobre ofertas específicas porque o clima regulatório para criptomoedas está sempre mudando.

De acordo com Gordon, algumas empresas podem não querer lidar com as autoridades porque o procedimento pode ser caro e demorado (resultando no atraso do lançamento de um produto) ou talvez resultar em uma ação de fiscalização. Ela citou a experiência da Coinbase com a SEC sobre seu serviço Lend como um alerta. Ela disse:

“Em setembro de 2021, o diretor jurídico da Coinbase anunciou em uma postagem no blog que, depois que a Coinbase se envolveu com a SEC sobre o produto por quase seis meses, a SEC ameaçou processar se a Coinbase lançasse Lend”.

Sobre como os dois lados colaboram para construir um relacionamento mutuamente benéfico, ela disse que a educação é crucial no mundo das criptomoedas. O setor deve buscar métodos para educar os reguladores e, ao mesmo tempo, incentivar uma abordagem regulatória que faça sentido.

"Os reguladores geralmente emitem regras propostas para comentários públicos. Essas são grandes oportunidades para a indústria avaliar e explicar os efeitos potenciais ou (talvez imprevistos) consequências da regulamentação".

Anndy Lian, líder de pensamento e consultor digital chefe da Mongolian Productivity Organisation, afirmou que os reguladores poderiam fiscalizar o setor de criptomoedas adequadamente. Lian afirmou que a maioria dos órgãos reguladores está tentando aplicar regras e leis antigas ao setor de criptomoedas para recuperar o atraso, e isso "resultou em um jogo de recuperação em que eles precisam mudar constantemente".

Pratik Gauri, fundador e CEO da 5ire, abordou a situação atual entre empresas de criptomoedas e reguladores. Segundo ele, "ainda há grande desconfiança de ambos os lados". Ele disse ao Cointelegraph que “pessoas do mundo cripto demonizaram os reguladores” seja trabalhando para o lobby bancário ou outros interesses organizados, e os reguladores caracterizaram todas as operações de cripto como atividades ilegais. No entanto, ele acrescentou que a recente inovação e a volatilidade no espaço cripto fizeram com que as duas partes reconsiderassem sua posição.

