Especialista pede cautela e prevê novas quedas para o bitcoin

O bitcoin segue em tendência de queda e não possui sinais de reversão no curto prazo, apesar da lateralização dessa semana. O principal criptoativo segue acompanhando os movimentos dos mercados globais de aversão ao risco, enquanto um cenário de aumento de taxa de juro favorece os ativos de renda fixa dos Estados Unidos.

O indicador On Balance Volume, desenvolvido por Joseph Granville em 1963, é bem tradicional na análise técnica e usa informações de volume para verificar acumulações ou distribuições. Esse indicador faz um saldo de volume entre os dias de baixa e de alta, podendo indicar retomada de investidores, uma vez que o volume funciona como uma espécie de “combustível” para o preço.

No gráfico apresentado, o movimento permanece de queda, mas o indicador (linha azul) sugere uma acumulação no movimento mais recente, com saldo de volume semelhante aos níveis dos US$ 43 mil. Seguimos acompanhando o indicador nas próximas semanas.

O gráfico diário mostra o preço fazendo uma correção de 76,4% do movimento de alta entre 20 de julho e 20 de outubro de 2021. Podemos definir regiões de suporte baseadas em proporções de Fibonacci (a faixa de preço atual é uma delas), formando níveis em que podemos ter defesa de preço.

Outro elemento técnico que podemos observar é a formação de uma linha de tendência de baixa (conectando os topos recentes), sendo que só temos sinal de compra depois do rompimento da mesma.

O cenário estratégico ainda não indica compras, uma vez que é melhor seguirmos a tendência vigente, que ainda é de queda no curto prazo. Destacamos a atuação da média móvel de 21 períodos, que tem inclinação descendente e mostra continuidade do movimento baixista.

O cenário de compra pode acontecer após o rompimento da linha de tendência de baixa (em vermelho), que sinaliza o início de uma reversão para alta. Os investidores mais conservadores podem esperar a formação de um fundo mais alto, após o rompimento da linha citada, para uma entrada com melhor relação risco — retorno. O importante no momento é ter paciência e cautela, visto que as mesmas são virtudes bem recompensadas no mercado.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

