AO VIVO: Novos modelos de negócio no Drex e como empreendedores podem se beneficiar

No Dia 4 do "Especial: Real Digital", a programação começa com um painel que discute oportunidades e perspectivas para os empreendedores no ecossistema do Drex.

Com mediação de Gabriel Rubinsteinn, editor do Future of Money, e participação de Marcos Barros, do Grupo GCB; André Carneiro, da BBChain; e Rogério Melfi, da TecBan, o painel "Empreendedorismo: oportunidades e novos modelos de negócio no Drex" traça um panorama sobre as mudanças que o Real Digital poderá provocar nas micro, pequenas, médias e grandes empresas do Brasil.

Confira a conversa ao vivo no player abaixo ou na página do Especial:

Mais tarde, às 11h, é vez do painel "O impacto do real digital e outras CBDCs no mercado de criptoativos", que discutirá como o Drex e outras moedas digitais de bancos centrais poderão afetar o mercado de criptoativos. Com moderação de Nicholas Sacchi, da Blocktrends, terá como convidados André Portilho, do BTG Pactual, e Juliana Felippe, da Paxos.

