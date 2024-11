"Erro de US$ 4 bilhões": ex-executivo do Facebook se arrepende de ter vendido bitcoin

O bitcoin firmou neste mês de novembro um novo recorde histórico de preço, na casa dos US$ 93 mil. Apenas no acumulado de 2024, a valorização do ativo é de mais de 110%. Entretanto, nem todos estão conseguindo aproveitar essa nova alta. De um lado, há um grupo que não investe na criptomoeda. Do outro, há aqueles que já investiram, mas venderam seus ativos.

Esse foi o caso de Chamath Palihapitiya, um investidor de capital de risco que ficou famoso por ser um dos primeiros executivos do Facebook, entre 2007 e 2011. Ligado ao mundo das novas tecnologias, ele revelou recentemente que seu arrependimento quando o assunto é o mundo cripto.

Durante sua participação em um podcast, Palihapitiya explicou que chegou a adquirir unidades de bitcoin, mas se desfez delas antes da última grande disparada do ativo. Agora, ele afirma que "penso sobre todo o bitcoin que eu vendi", se arrependendo da decisão.

Ele afirma que a decisão de se desfazer dos ativos foi um "erro de US$ 3 bilhões, US$ 4 bilhões que está apenas crescendo agora", já que a criptomoeda não dá indícios de encerrar um novo ciclo de alta. Recentemente, a gestora Bernstein projetou que o ativo chegará a US$ 200 mil até o fim de 2025.

O investidor e empresário explicou que a decisão de vender os bitcoins foi tomada em conjunto com seus sócios na época. Ele destacou que a venda gerou um lucro para o grupo, mas que o valor não chegava perto dos ganhos que eles teriam caso tivessem mantido as unidades.

"Obviamente, eu não deveria ter vendido. Eu teria feito muito mais dinheiro com essas moedas agora", comentou. Apesar de compartilhar sua frustração, Palihapitiya não revelou quantas unidades ele vendeu exatamente, quanto gastou ao adquirir as criptomoedas e qual foi a lucratividade com a venda.

Ele também não explicou quando exatamente vendeu todas as criptomoedas, o que dificulta calcular com precisão quanto ele poderia ter ganhado caso tivesse mantido os bitcoins. Entretanto, o último ciclo de alta do ativo com recorde de preço foi em 2021, indicando que a venda pode ter ocorrido naquele período.

Durante sua participação no podcast, Palihapitiya também avaliou que o bitcoin é um ativo ainda correlacionado com a situação do mercado financeiro, mas "haverá um momento, ainda durante nossas vidas, em que ele será uma reserva de valor não correlacionada com o mercado. Haverá um dia, mas esse dia não é hoje".