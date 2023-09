Ernst & Young diz que blockchains privados "não geram adoção" de usuários

Paul Brody, o chefe global de blockchain na consultoria Ernst & Young, criticou nesta semana a decisão de empresas e agentes públicos de adotar as chamadas redes blockchain permissionadas, ou privadas, que não são acessíveis a todo o público. Na visão dele, essas redes não terão uma ampla adesão de usuários.

O executivo destacou que, recentemente, diversas empresas começaram a falar sobre projetos envolvendo o uso dessas redes privadas, uma forma de aproveitar as características da tecnologia sem permitir um acesso de todo o público a todos os dados que circulam nas redes.

Entretanto, Brody discordou na aposta nessas alternativas. Na visão dele, "ninguém está falando sobre quão atrasados ​​eles ficarão quando os criptonativos construírem [mais projetos] na Ethereum pública e os grandes bancos perceberem que suas cadeias privadas não impulsionam a adoção".

Lots of people “explaining” their dabbling with permissioned chains here at the Real World Asset summit. Nobody is talking about how badly behind they will be when crypto-natives build on public Ethereum and the big banks realize their private chains don’t drive adoption.

— Paul Brody prbrody.eth 🦇🔊 (@pbrody) September 19, 2023