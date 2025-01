Era infinita? Gestora Bernstein vê nova fase para criptomoedas em 2025; entenda

A gestora Bernstein divulgou nesta segunda-feira, 6, suas projeções para o ano de 2025. A principal envolve a entrada no que os analistas chamam de "Era Infinita", que envolveria uma nova fase para o mercado de criptomoedas com uma expansão em termos de adoção e casos de uso.

De acordo com os analistas, a "Era infinita" envolve um "longo período marcado pela evolução sem fim e uma aceitação em massa, levando a um ponto em que cripto não seria mais controversa, apenas parte do sistema financeiro construído para uma nova era inteligente".

"As criptomoedas agora estão fortemente no radar das empresas, bancos e instituições, se costurando no próprio tecido dos nossos sistemas financeiros" afirmaram ainda os analistas do Bernstein. Como resultado, o setor deverá ter novas altas ao longo do ano de 2025.

Os analistas reforçaram a projeção de que o bitcoin deverá encerrar este ano com um preço na casa dos US$ 200 mil. Se esse patamar for atingido, o ativo dobraria de valor em relação ao seu preço atual pelo segundo ano consecutivo, após superar os US$ 100 mil em 2024.

O Bernstein afirma ainda que a criptomoeda tem potencial para chegar em US$ 500 mil até 2029 e em US$ 1 milhão até 2033, apontando ciclos de valorização a cada quatro anos. A principal tendência neste ciclo deverá ser a adoção por agentes institucionais, que passaram a adquirir o ativo como reserva de valor.

Outra projeção dos analistas é que os ETFs de bitcoin deverão dobrar seus ativos sob gestão, chegando a US$ 70 bilhões. Por outro lado, uma possível adoção do bitcoin como reserva estratégica pelos Estados Unidos "geraria uma corrida mundial entre os países" para comprar o ativo.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Entre as outras tendências, o Bernstein acredita que mineradoras de criptomoedas continuarão diversificando suas operações com foco em inteligência artificial, e que a tecnologia terá uma "convergência maior" com o mundo cripto em 2025. Já as stablecoins deverão chegar à marca de US$ 500 bilhões em valor de mercado.

O Bernstein vê ainda um cenário regulatório inédito, mais favorável para os ativos digitais, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, o que tende a beneficiar o setor. Além disso, a Ethereum deverá ser a próxima "queridinha" dos investidores institucionais, podendo disparar ao longo do ano.