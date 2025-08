Entenda a estratégia com bitcoin que fez as ações da Méliuz saltarem 100% em 2025

A Méliuz decidiu adotar o bitcoin como o seu principal ativo de reserva em março deste ano, e a estratégia tem rendido bons frutos até o momento. Com uma alta de mais de 100% no acumulado de 2025, a empresa já conta com a maior reserva da criptomoeda na América Latina entre empresas com ações negociadas em bolsas de valores.

Para explicar como essa decisão foi tomada e quais os próximos passos, o podcast do Future of Money recebeu Israel Salmen, fundador do Méliuz, e Diego Kolling, head de estratégia de bitcoin da companhia. Eles detalham o racional por trás da estratégia, os instrumentos utilizados para expandir a exposição e como essa visão pode transformar o papel do bitcoin nas empresas brasileiras.

Ao explicar a justificativa por trás da decisão, Salmen comentou que "a gente tinha lá R$ 250 milhões em caixa. Esse caixa tava investido no CDI, o CDI que, na nossa visão, não entrega um retorno suficiente acima da inflação. A inflação, para nós, está mais próxima de ser a expansão da base monetária do que o índice do IBGE, então a gente olhava para o nosso investimento e a gente enxergava ele como uma perda fixa, e não uma renda fixa".

"E além disso, para piorar a situação, a gente é uma companhia no lucro real, listado em bolsa, e a gente paga 34% sobre o lucro, e esse lucro inclui, não somente o lucro advindo das operações, mas o lucro também dos investimentos financeiros feitos no CDI. Então, a gente paga 34% sobre um CDI que, enfim, isso daí já fazia o nosso investimento render menos do que 70% do CDI. Então, o dinheiro que a gente tinha parado no caixa, ele tava desaparecendo com o tempo, ele estava sumindo, ele estava perdendo para a inflação", ressalta.

O CEO da Méliuz explica que "foi justamente nesse momento que eu comecei a estudar tudo que a gente tinha de opções e vi o bitcoin, assim como eu já tinha visto na física, que ele poderia ser também uma solução para a empresa". E ele destacou que a companhia não pretende parar as compras tão cedo.

Confira o episódio completo:

