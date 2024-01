Enquanto bitcoin sobe para US$ 43 mil, Solana bate recorde de transações e usuários com 'airdrops'

Após movimentar cerca de US$ 38,9 bilhões nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas inicia a semana nesta segunda-feira, 29, com mais tranquilidade após a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA agitarem o setor, fazendo com que a cotação de seus principais ativos disparasse e depois despencasse.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 43.290, com alta de 2,35% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Na última semana, especialistas relataram à EXAME que a principal criptomoeda poderia reverter sua tendência de queda e voltar a subir com a diminuição nos fluxos de saída do GBTC, maior fundo de bitcoin que virou ETF após a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

"A alta do bitcoin pode ser atribuída à redução dos fluxos de saída do GBTC (ETF gerenciado pela Grayscale), fator majoritariamente responsável pela pressão de venda no mercado. Uma análise dos dados on-chain referentes aos endereços administrados pela Grayscale indica que hoje, os resgates atingiram os níveis mais baixos das últimas semanas, cenário que proporciona um respiro para o mercado, resultando em um impulso no valor da criptomoeda", comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.310 com alta de 1,64% nas últimas 24 horas.

Já a SOL, quinta maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, se destaca nesta segunda-feira, 29 ao subir aproximadamente 4,20%.

Recordes na Solana

A Solana, rede que abriga a SOL, bateu novos recordes de transações e novos usuários recentemente.

Os volumes de negociação na corretora descentralizada (DEX) Jupiter, baseada na Solana, superaram os US$ 480 milhões nas últimas 24 horas, em meio a um frenesi despertado pela distribuição gratuita (airdrop, em inglês) de uma nova criptomoeda-meme e pelo aumento dos swaps de stablecoins. O número de carteiras criadas na rede também ultrapassou 10 milhões em janeiro deste ano.

"Quando analisamos que, mesmo com um aumento significativo de atividade na rede, Solana manteve sua estabilidade sem quedas no desempenho ou aumentos substanciais nas taxas de transação, vemos o quão eficiente a sua arquitetura é. Isso demonstra a capacidade da blockchain em suportar uma onda mais intensa de adoção, que pode estar mais próxima do que imaginamos", disse Galhardo à EXAME.

