Enquanto bitcoin despenca 7%, outra criptomoeda dá lucro de quase 30%; descubra qual

Nesta segunda-feira, 18, o preço do bitcoin recua mais de 7% após ter atingido máximas históricas consecutivas na última semana. Apesar do recuo, o mercado de criptoativos movimentou cerca de US$ 206 bilhões nas últimas 24 horas, com outras criptomoedas ganhando destaque por altas significativas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.805, com queda de 0,7% nas últimas 24 horas. Já na última semana, a queda aumenta para 7,7%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a principal criptomoeda que já havia chegado a acumular alta de 70% em 2024, ainda sobe 57,8% no mesmo período.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, AVAX e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Anteriormente, a principal criptomoeda do mercado com US$ 1,4 trilhão em capitalização havia atingido recordes consecutivos de preço. Na última semana, ainda surfando no frenesi causado pela aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA, a alta na demanda institucional e a expectativa pelo halving, o bitcoin atingiu sua última máxima em US$ 73.750, da qual recua cerca de 9,3% no momento.

Na época, dados mostraram que a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado já havia subido mais de 1,4 milhão de vezes desde 2010 e cerca de 1.500 carteiras de bitcoin se tornavam milionárias por dia.

Criptomoedas hoje

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, acompanha o bitcoin com quedas ainda mais significativas. Cotado a US$ 3.506, a segunda maior cripto em valor de mercado caiu 2% nas últimas 24 horas e 13,7% nos últimos sete dias, de acordo com dados do CoinMarketCap, mas ainda acumula alta de 53,2% desde o início de 2024.

AVAX dispara e NEAR despenca

Enquanto as principais criptomoedas passam por recuos após altas significativas, uma criptomoeda se destaca entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado: a AVAX, da rede Avalanche.

No momento, a AVAX é cotada a US$ 60,43, com alta de 11% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última semana, a criptomoeda acumula alta de 26,6%.

Por outro lado a NEAR, criptomoeda da NEAR Protocol, despenca 9,9% nas últimas 24 horas. Apesar disso, a NEAR ainda acumula alta de 99,3% desde o início de 2024.

Recentemente, um relatório da Coinbase afirmou que a alta no mercado cripto pode ser limitada pelo cenário macroeconômico. Para esta semana está agendada a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) nos EUA, que irá decidir a taxa de juros do país.

