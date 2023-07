Empréstimo de NFTs, staking e mais: os 6 principais destaques do mercado cripto no 2º trim.

Uma pesquisa recente do CoinGecko apontou os seis principais destaques do mercado de criptoativos no segundo trimestre de 2023. Entre eles estão um aumento de 453% nos empréstimos de tokens não fungíveis (NFTs) e 30,3% no staking de ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

O cenário, apesar de otimista com a alta na cotação do bitcoin e o frenesi gerado pelo ETF da BlackRock e a decisão judicial favorável para a criptomoeda XRP em um processo contra a Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos, ainda apresenta alguns dados negativos.

O volume médio de negociações do bitcoin, por exemplo, caiu 58,7%. A movimentação de criptomoedas nas corretoras, tanto as centralizadas como as descentralizadas, também acompanhou este movimento de queda.

As stablecoins, criptomoedas de valor estável que acompanham o preço de ativos como o dólar, perderam US$ 4,6 bilhões de valor de mercado no total.

Bobby Ong, COO e cofundador do CoinGecko, comentou que “o segundo trimestre foi marcado principalmente pela regulamentação cripto, com turbulência nos EUA contrastando com maior clareza na Europa e Hong Kong. Passando para o segundo semestre de 2023, estaremos atentos a novos desenvolvimentos nos processos da SEC e nos aplicativos de ETF Bitcoin à vista liderados pela BlackRock”.

Confira na íntegra os dados compilados pela CoinGecko sobre os seis destaques do mercado de criptoativos no segundo trimestre de 2023:

1. Volume médio de negociações de bitcoin caiu 58,7%

O bitcoin, atualmente cotado por volta de US$ 29 mil, subiu em comparação ao primeiro trimestre de 2023, com um otimismo alimentado por conta do ETF da BlackRock. No entanto, o volume médio diário de negociações caiu 58,7% trimestralmente, de US$ 33,4 bilhões no primeiro trimestre para US$ 13,8 bilhões no segundo trimestre.

2. Staking de ether disparou 30,3%

O staking, método em que o investidor pode bloquear a movimentação de suas criptomoedas para gerar renda passiva e contribuir com o funcionamento da rede blockchain, disparou 30,3% na rede Ethereum no segundo trimestre de 2023.

O total de ether em staking atingiu US$ 23,6 milhões, representando um ganho de US$ 5,6 milhões. No último trimestre, os saques de staking foram liberados na Ethereum, segundo maior blockchain do mundo que passou por uma atualização no último ano que migrou sua rede para o mecanismo Proof-of-Stake.

3. Empréstimos de NFTs subiram 453%

Os empréstimos de NFTs subiram 453% no segundo trimestre de 2023. No entanto, a forte demanda por empréstimos atingiu negativamente as coleções de NFTs chamadas de “blue chip”, com maior valor de mercado.

O volume de negociação de NFTs caiu 35,0%, de US$ 4,84 bilhões no primeiro trimestre para US$ 3,15 bilhões no segundo trimestre, aponta a pesquisa.

Enquanto Ethereum permaneceu a plataforma dominante para negociação NFT no segundo trimestre, com 83,0% do volume, seu domínio diminuiu temporariamente para 73,3% em maio de 2023. Segundo o CoinGecko, essa mudança ocorreu quando o Bitcoin Ordinals ganhou popularidade e representou quase 20,3% do volume de negociação de NFTs durante aquele mês.

Entre as diferentes redes blockchain, o estudo ainda apontou que a Solana teve a queda mais significativa no volume de negociação durante o segundo trimestre, caindo 78,6%, de US$ 184,91 milhões no primeiro trimestre para US$ 39,66 milhões no segundo trimestre.

4. Participação de mercado da Binance caiu para 52%

O volume de negociação nas dez principais corretoras centralizadas de criptomoedas foi de US$ 1,42 trilhão, com queda de 43,2% no segundo trimestre de 2023, segundo dados do CoinGecko.

“Apesar de mostrar sinais de recuperação no primeiro trimestre, os volumes negociados não conseguiram continuar sua tendência de alta no segundo trimestre”, disse o estudo.

“Com o aumento da pressão dos reguladores, a Binance viu seu domínio cair de 61% em março de 2023 para 52% em junho de 2023”, acrescentaram os especialistas do CoinGecko.

5. Volume de negociação em DEXs caiu 28,1%

O volume de negociação à vista em corretoras descentralizadas (DEXs) caiu 28,1% no segundo trimestre de 2023, com a Uniswap mantendo seu domínio.

O estudo analisou dados das dez principais DEXs. O volume de negociação totalizou US$ 155 bilhões no período analisado, representando uma queda de -30,8% em relação ao primeiro trimestre.

Segundo o CoinGecko, mesmo com uma tendência entre investidores pelas criptomoedas-meme, muito ofertadas nesse tipo de corretora, os volumes em DEXs não tiveram um aumento perceptível. No entanto, seus volumes tiveram menor queda em relação às corretoras centralizadas (-43,2%).

A Uniswap, segundo aponta a pesquisa, manteve sua posição como a maior DEX, com seu domínio chegando a 70% em maio.

6. Stablecoins perderam US$ 4,6 bilhões em valor de mercado

As stablecoins, criptomoedas de valor estável que acompanham o preço de outros ativos como o dólar, perderam US$ 4,6 bilhões em valor de mercado no segundo trimestre de 2023. O montante representa queda de 3,5%. O estudo analisou dados das 15 maiores stablecoins.

Enquanto USD Coin (USDC) e Binance USD (BUSD) perderam US$ 5,1 e US$ 3,43 bilhões em valor de mercado, respectivamente, a Tether (USDT) continuou fortalecendo ainda mais sua posição de líder deste mercado, com uma alta de US$ 3,4 bilhões em capitalização.

