Empresas tradicionais estão "engolindo" cripto, diz criador do blockchain Cardano

Charles Hoskinson, um dos criadores do blockchain Cardano, compartilhou nesta semana uma opinião polêmica sobre o ecossistema de criptoativos. Em um vídeo publicado na última segunda-feira, 12, ele disse que as empresas tradicionais estão "engolindo" o setor.

Na visão do desenvolvedor, as empresas tradicionais estão conseguindo se "infiltrar" no ecossistema, mas isso pode resultar no surgimento de novos riscos para o segmento e alterar alguns de seus "princípios fundamentais", em especial sua característica de descentralização.

Nesse sentido, Hoskinson acredita que a crescente influência das empresas no ambiente pode gerar um impacto significativo no desenvolvimento de projetos. Ele cita como exemplo decisões em torno de redes blockchain, que podem começar a levar em conta os impactos nos projetos de empresas antes de tomarem decisões.

O criador da Cardano criticou em especial o lançamento de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos neste ano e a dominância das empresas Tether e Circle no segmento de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, destacando ainda possíveis riscos regulatórios em torno desse tipo de moeda digital.

Hoskinson ressaltou que, com os ETFs, grandes gestoras como a BlackRock e a Fidelity passaram a acumular "quantidades significativas" de bitcoin, o que pode aumentar a centralização no projeto e colocar muito poder em poucas instituições, reduzindo o incentivo para inovação.

Apesar das críticas de Hoskinson, a entrada de mais empresas tradicionais no mercado de criptomoedas é vista por outros especialistas como um passo importante para garantir uma adesão em massa tanto dos ativos quanto da tecnologia blockchain, garantindo a viabilidade comercial, o crescimento e a sustentabilidade do mercado cripto.

