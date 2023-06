Empresas que administram US$ 27 trilhões em ativos estão adotando criptomoedas, diz executiva

Instituições financeiras dos EUA que administram US$ 27 trilhões em ativos estão buscando "ativamente" oferecer aos clientes exposição ao Bitcoin e às criptomoedas.

Em 26 de junho, a diretora de estratégia da CoinShares, Meltem Demirors, destacou que pelo menos oito grandes instituições financeiras haviam sinalizado movimentos em direção ao espaço cripto, incluindo o pedido de autorização para lançamento de um ETF de bitcoin à vista da BlackRock e as soluções de gestão de fortunas em criptomoedas oferecidas pela Fidelity.

As outras são: JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNY Mellon, Invesco e Bank of America.

"Muitas das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos estão trabalhando ativamente para fornecer acesso ao Bitcoin e muito mais", observou ela, acrescentando que há impressionantes US$ 27 trilhões em ativos sob gestão dessas empresas.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

1/ last week's @BlackRock spot Bitcoin ETF filing was big news! but, it's not the only story. many of the largest financial institutions in the US are actively working to provide access to Bitcoin and more. a quick glance - $27 trillion of client assets here! pic.twitter.com/azmHZmUL2a — Meltem Demirors (@Melt_Dem) June 26, 2023

"O registro do ETF de bitcoin da BlackRock na semana passada foi uma grande notícia! Mas não é a única história. Muitas das maiores instituições financeiras dos EUA estão trabalhando ativamente para fornecer acesso ao bitcoin e muito mais. Uma rápida olhada – há US$ 27 trilhões de ativos de clientes aqui!", publicou Meltem Demirors no Twitter.

No início deste mês, o pedido de registro para lançamento de um fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin à vista da BlackRock levou a uma onda de registros de produtos semelhantes, impulsionando uma narrativa que sugere que "as instituições estão chegando" no Bitcoin.

O preço do Bitcoin atingiu a máxima de US$ 31.185 em 2023 em 24 de junho, em meio ao aumento da confiança dos investidores, de acordo com a CoinGecko.

Demirors, no entanto, observou que, embora "as instituições estejam chegando", ainda é mais um gotejamento do que uma onda. "Estamos vendo as pontes sendo construídas em tempo real", acrescentou.

Deve-se observar que o valor de US$ 27 trilhões é uma estimativa do total de ativos sob gestão das oito instituições e apenas uma pequena parte disso provavelmente seria alocada para investimentos em criptomoedas.

No entanto, o cofundador da Reflexivity Research, Will Clemente, referendou a opinião de Demirors, apontando que a capitalização de mercado do Bitcoin é inferior a US$ 600 bilhões.

"Entre HSBC, Blackrock, Fidelity e Schwab, estamos falando de US$ 25 trilhões em ativos sob gestão que em breve poderão ser alocados em Bitcoin."

Os investidores institucionais já estão demonstrando mais interesse em fundos relacionados ao Bitcoin. O ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) registrou seu maior fluxo de entradas semanais em um ano, elevando para mais de US$ 1 bilhão os ativos sob sua gestão, conforme relatado pelo Cointelegraph.

No início desta semana, Michelle Bowman, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, criticou a ausência de um marco regulatório para as criptomoedas, alegando que a incerteza sobre as regras de mercado desta classe de ativos prende as instituições em um "vazio de supervisão."

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok