Empresas de mineração de bitcoin vendem quase tudo o que mineraram em 2022

Os mineradores de bitcoin listados publicamente venderam quase todo o bitcoin que mineraram ao longo de 2022, levando a um debate sobre se as vendas criaram "um vento contrário persistente" para o preço do bitcoin ou não.

O analista Tom Dunleavy, da empresa de pesquisa blockchain Messari, compartilhou os dados em uma publicação de 26 de dezembro, indicando que aproximadamente 40,3 mil dos 40,7 mil BTC minerados pela Core Scientific, Riot, Bitfarms, Cleans Park, Marathon, Hut8, HIVE, Iris Energy, Argo e Bit O digital de 1º de janeiro a 30 de novembro foram vendidos.

BTC miners sell roughly 100% of the coins they mine The 10 public bitcoin miners

detailed here mined ~40.7k BTC and sold ~40.3k in 2022 This is a persistent headwind for BTC and for no other reason a good thesis to be bullish the ETHBTC ratio trade pic.twitter.com/L1iI6Z07p7 — Tom Dunleavy (@dunleavy89) December 26, 2022

"Os mineradores de bitcoin vendem aproximadamente 100% das moedas que mineram. Os dez mineradores públicos de bitcoin detalhado aqui mineraram aproximadamente 40,7 mil BTC e venderam aproximadamente 40,3 mil em 2022. Este é um vento contrário persistente para o bitcoin e, por nenhuma outra razão, uma boa tese para ser otimista no trade da relação ETH/BTC", publicou Tom Dunleavy no Twitter.

As reservas mantidas pelas empresas de mineração diminuíram consideravelmente durante a segunda metade de 2022, especialmente ao longo de novembro, à medida que a indústria cripto se recuperava dos efeitos das consequências da FTX.

Dunleavy acredita que os mineradores que vendem consistentemente o bitcoin recém-produzido pressionam para baixo o preço da principal criptomoeda.

No entanto, alguns comentaristas da indústria, como o ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, acreditam que a pressão de venda criada pelo aumento das vendas dos mineradores de bitcoin é insignificante.

Ele opinou em uma postagem no blog de 9 de dezembro que “mesmo que os mineradores vendessem todo o bitcoin que produziam todos os dias, isso mal impactaria os mercados”.

De acordo com o Bitcoin Visuals, em 26 de dezembro, o volume diário de negociação do bitcoin era de US$ 12,2 bilhões. A saída de mineradores no mesmo dia, de acordo com a CryptoQuant, foi de 919 BTC (US$ 15,35 milhões), o que representa apenas 0,13% do volume total negociado.

As reservas das mineradoras se recuperaram ligeiramente em dezembro, aumentando quase 1%. A figura contribui para a visão compartilhada em uma postagem de 27 de dezembro pelo analista de cripto IT Tech de que a situação das mineradoras parece estar se estabilizando.

#Bitcoin miners - update. Is there anything to worry about?

1.

🔴Miner Outflow

🟢Miner Inflow

🟠Miner Reserve

White line on the bottom - miner to Exchange flow 2. Mining difficulty

3. Miner selling power

4. Hashrate 7D MA Full analysis👇https://t.co/E3o0cgaNxu — IT Tech (@IT_Tech_PL) December 27, 2022

"Mineradores de bitcoin – atualização. Há algo para se preocupar?

1.

Saídas dos mineradores

Entrada dos mineradores

Reserva dos mineradores

Linha branca na parte inferior – fluxo dos mineradores para as exchanges

2. Dificuldade de mineração

3. Poder de venda do minerador

4. Média móvel de 7 dias do hashrate"

Os mineradores enfrentaram ventos contrários significativos ao longo do ano, com altos preços de eletricidade, queda nos preços do mercado de criptomoedas e uma maior dificuldade de mineração prejudicando seus resultados.

Com o custo de produção para os mineradores aumentando enquanto o preço do bitcoin diminui, mineradores como a Core Scientific, que anunciou falência na última semana, foram forçados a vender algumas de suas reservas com prejuízo para financiar suas operações em andamento e esforços para expandir.

