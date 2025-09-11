Empresário vende mansão por R$ 236 milhões após exigir pagamento em bitcoin

Bitcoin: empresário exigiu pagamento na criptomoeda por mansão (Reprodução/Reprodução)
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14h45.
O empresário Grant Cardone anunciou recentemente que vendeu sua mansão de luxo nos Estados Unidos por US$ 44 milhões (R$ 236 milhões, na cotação atual). Entretanto, o que chamou a atenção do mercado foi o fato de Cardone ter exigido que o pagamento fosse realizado em bitcoin, resultando em uma das maiores negociações da história usando a criptomoeda.
Cardone anunciou a venda em uma publicação no X, antigo Twitter, em 3 de setembro. Nela, ele explicou que a mansão foi vendida cerca de três dias depois de ter sido anunciada com a exigência de pagamento na criptomoeda. O imóvel fica localizado no estado da Flórida.
"É um imóvel insubstituível. Vou me arrepender de tê-lo vendido, mas como já disse muitas vezes, 'você não pode chegar onde quer sem desistir de onde está'", comentou o empresário. O valor indica que Cardone recebeu cerca de 400 unidades de bitcoin pelo imóvel.
O empresário comprou a mansão em 2021 por Tommy Hilfiger, dono de uma das maiores marcas de itens de luxo do mundo. O anúncio informa que a mansão conta com sete quartos, oito banheiros, tem cerca de 1,2 mil metros quadrados e conta com uma piscina de borda infinita e uma cozinha gourmet.
Ao explicar a decisão de exigir o pagamento em bitcoin, Cardone disse que estava tentando "aproveitar a queda" recente da criptomoeda após um novo recorde de preço para expandir os seus investimentos no ativo.
Anteriormente, a mansão chegou a ser anunciada em maio de 2024, com uma opção de pagamento em bitcoin mas também com a possibilidade de usar outras formas de pagamento. Entretanto, a venda parece não ter dado certo naquele momento, levando ao novo anúncio.
A empresa de Cardone, a Cardone Capital, anunciou recentemente o lançamento de um fundo de investimentos de US$ 87,5 milhões que combina exposição ao bitcoin e a ativos imobiliários. Além disso, a empresa adotou a criptomoeda como ativo de reserva corporativa.
O empresário acredita que a combinação de investimentos na criptomoeda e em imóveis permite que portfólios sejam "leves e pesados, voláteis e estáveis, líquidos e ilíquidos", aproveitando as vantagens de cada classe de ativo e destravando "novas possibilidades" para investidores.
