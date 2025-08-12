Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Empresário Do Kwon se declara culpado por colapso bilionário da Terra/Luna

Desenvolvedor criou o blockchain Terra e a criptomoeda Luna, mas projeto perdeu todo o valor em 2022 e gerou prejuízo bilionário para investidores

Do Kwon: criador do ecossistema Terra/Luna se declara culpado por colapso (AFP)

Do Kwon: criador do ecossistema Terra/Luna se declara culpado por colapso (AFP)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16h03.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 16h16.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O empresário e desenvolvedor Do Kwon se declarou culpado nesta terça-feira, 12, pelo colapso bilionário do blockchain Terra e das criptomoedas Luna e TerraUSD. A declaração ocorreu em um julgamento nos Estados Unidos sobre o caso, que deve culminar na condenação de Kwon.

Informações da imprensa local apontam que Kwon mudou de posição, abandonando sua declaração anterior de que não era culpado pelo colapso e pelas perdas expressivas de investidores. Ele também reconheceu que pode receber uma pena de até 25 anos de prisão.

O processo contra o empresário foi aberto em 2023. Ele é acusado de diferentes tipos de fraude, incluindo commodities e valores mobiliários, e por ter participado de uma "conspiração" para manipular o mercado e o preço de suas criptomoedas como forma de lavar dinheiro.

Kwon foi preso em 2023 em Montenegro e foi deportado para os Estados Unidos em dezembro de 2024, onde está preso desde então. O processo é o segundo enfrentado pelo empresário, que já foi considerado culpado em abril durante uma ação civil aberta pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

No processo anterior, ele foi acusado de violar as leis do país sobre oferta e negociação de valores mobiliários. As duas ações envolvem o caso Terra/Luna, que é considerado um dos maiores colapsos da história do mercado de criptomoedas.

Relembre o caso

O episódio começou com a TerraUSD, que era uma stablecoin pareada ao dólar. O projeto usava algoritmos para atrair investidores e manter a paridade com a moeda americana, mas acabou colapsando e perdendo a paridade após uma flutuação abrupta no mercado.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O ativo era ligada à Luna, a criptomoeda de governança do blockchain criado por Do Kwon. Quando a stablecoin colapsou, o ativo também foi afetado e despencou mais de 99%. O caso ocorreu rapidamente, pegando investidores de surpresa e gerando um prejuízo de US$ 60 bilhões.

Além disso, a quebra da Terra/Luna gerou um efeito dominó e de pânico no mercado que fez diversos ativos despencarem e levou à quebra de empresas importantes do setor, culminando na falência da corretora FTX meses depois. De lá para cá, o mercado se recuperou e voltou a crescer, e a maior parte das stablecoins abandonou o modelo algorítmico.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Ethereum dispara e novo recorde entra no radar após ETFs atraírem US$ 1 bilhão pela 1ª vez

Circle anuncia criação de blockchain próprio focado em 'dólar digital' USDC

Blue Origin, de Jeff Bezos, vai aceitar pagamentos em bitcoin para viagens ao espaço

Bitcoin pode ter novo recorde após mercado cripto atingir capitalização de US$ 4 trilhões

Mais na Exame

ESG

Política energética dos EUA atrasa projetos de hidrogênio verde e impacta investimento em renováveis

Inteligência Artificial

Possível venda do Chrome pode redefinir disputa de big techs por navegadores com IA

Esporte

Corinthians sofre 'transfer ban' e fica proibido de contratar jogadores até pagar dívida milionária

Casual

Quer ser vizinho do Neymar? Cobertura mais alta da América Latina está à venda por R$ 125 milhões