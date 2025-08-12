Empresário Do Kwon se declara culpado por colapso bilionário da Terra/Luna

O empresário e desenvolvedor Do Kwon se declarou culpado nesta terça-feira, 12, pelo colapso bilionário do blockchain Terra e das criptomoedas Luna e TerraUSD. A declaração ocorreu em um julgamento nos Estados Unidos sobre o caso, que deve culminar na condenação de Kwon.

Informações da imprensa local apontam que Kwon mudou de posição, abandonando sua declaração anterior de que não era culpado pelo colapso e pelas perdas expressivas de investidores. Ele também reconheceu que pode receber uma pena de até 25 anos de prisão.

O processo contra o empresário foi aberto em 2023. Ele é acusado de diferentes tipos de fraude, incluindo commodities e valores mobiliários, e por ter participado de uma "conspiração" para manipular o mercado e o preço de suas criptomoedas como forma de lavar dinheiro.

Kwon foi preso em 2023 em Montenegro e foi deportado para os Estados Unidos em dezembro de 2024, onde está preso desde então. O processo é o segundo enfrentado pelo empresário, que já foi considerado culpado em abril durante uma ação civil aberta pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

No processo anterior, ele foi acusado de violar as leis do país sobre oferta e negociação de valores mobiliários. As duas ações envolvem o caso Terra/Luna, que é considerado um dos maiores colapsos da história do mercado de criptomoedas.

Relembre o caso

O episódio começou com a TerraUSD, que era uma stablecoin pareada ao dólar. O projeto usava algoritmos para atrair investidores e manter a paridade com a moeda americana, mas acabou colapsando e perdendo a paridade após uma flutuação abrupta no mercado.

O ativo era ligada à Luna, a criptomoeda de governança do blockchain criado por Do Kwon. Quando a stablecoin colapsou, o ativo também foi afetado e despencou mais de 99%. O caso ocorreu rapidamente, pegando investidores de surpresa e gerando um prejuízo de US$ 60 bilhões.

Além disso, a quebra da Terra/Luna gerou um efeito dominó e de pânico no mercado que fez diversos ativos despencarem e levou à quebra de empresas importantes do setor, culminando na falência da corretora FTX meses depois. De lá para cá, o mercado se recuperou e voltou a crescer, e a maior parte das stablecoins abandonou o modelo algorítmico.

