Empresa vende casa nos EUA como NFT por R$ 920 mil usando tecnologia blockchain

Uma casa real nos Estados Unidos foi vendida na última sexta-feira, 14, a partir de uma versão como token não-fungível (NFT, na sigla em inglês) criada e comercializada pela empresa Roofstock.

A venda da propriedade, localizada no estado da Carolina do Sul, foi a primeira do tipo realizada pela companhia, que criou uma subsidiária específica para a venda de imóveis como NFTs.

A empresa afirma que usa tecnologia Web3 para "permitir que os imóveis sejam adquiridos de forma mais eficiente e transparente com custos menores, em comparação com as transações imobiliárias residenciais convencionais".

A ideia é evitar uma demora que pode chegar a meses em processos como aprovação do comprador, análise de contratos e outras avaliações, além de ter uma taxa de transação menor que a que seria cobrada por bancos ou outras instituições.

Cada imóvel ofertado pela empresa possui um NFT correspondente negociado na plataforma OpenSea e ligado ao blockchain Ethereum. No marketplace, é possível ver informações como a localização, número de quartos e banheiros, a metragem do imóvel e o ano em que foi construída.

A transferência ocorre por meio de contratos inteligentes, e a transação ocorre inteiramente dentro do blockchain, o que segundo a Roofstock dá mais transparência ao processo.

Os detalhes da compra estão disponíveis no site Etherscan, que divulga e explora as transações que ocorrem na Ethereum. A casa foi vendida por cerca de US$ 175 mil (R$ 921 mil, na cotação atual), com US$ 169 mil destinados ao antigo dono, U$ 4 mil à empresa e US$ 875 para staking, uma forma de depositar criptomoedas e obter renda passiva.

A taxa de transação foi de cerca de US$ 9, e o valor foi pago inteiramente em USDC, uma stablecoin atrelada ao dólar.

A Roofstock diz ainda que pretende realizar parcerias com outras empresas do setor de criptoativos para permitir operações de empréstimos de criptomoedas correspondendo a até 80% do valor dos imóveis.

Em seu site, a empresa destaca as vantagens de usar sua plataforma, como a posse imediata após a realização da operação, uma taxa baixa, a possibilidade de ter um ativo físico como NFT e negociá-lo de forma mais simples e também uma diversificação de portfólio de investimentos, incluindo ativos reais ou formas de renda via aluguel.

A Roofstock foi criada em 2015, voltada ao setor imobiliário. A plataforma oferece uma série de funcionalidades e tecnologia para interessados no segmento, e diz ter facilitado mais de US$ 5 bilhões em transações. A nova subsidiária, Roofstockonchain, usa a tecnologia blockchain para realizar a venda de imóveis.

