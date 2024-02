Empresa transfere US$ 1,5 bilhão em bitcoin e paga apenas US$ 3 de taxa

No último dia 31 de janeiro, uma transferência bilionária de bitcoin surpreendeu usuários ao movimentar cerca de US$ 1,5 bilhão pagando apenas US$ 3,18 em taxas. Recentemente, a rede do Bitcoin esteve congestionada com transações e taxas elevadas, mas uma empresa conseguiu pagar uma taxa praticamente ”irrelevante” frente ao montante transacionado.

Uma carteira que supostamente pertence à Celsius, empresa falida de criptomoedas, transferiu cerca de US$ 1,5 bilhão para endereços ligados às carteiras de cripto do PayPal e da Coinbase.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Dados do blockchain sinalizam que, posteriormente, esses endereços ainda transferiram parte do valor para endereços de corretoras de criptomoedas como OKX e Binance, o que pode indicar uma possível liquidação.

A taxa de US$ 3,18 é bastante significativa para a transação, já que nos últimos meses a rede Bitcoin tem enfrentado um grande volume de negociações graças à popularidade dos Ordinals, projeto que amplia as possibilidades do bitcoin trazendo até mesmo NFTs para a rede.

Em dezembro, a rede blockchain do Bitcoin registrou uma taxa média de US$ 37 para transações.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok