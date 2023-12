Empresa recria meme famoso em novo comercial sobre investimento em bitcoin

A Bitwise, uma gestora de criptoativos, movimentou o mundo cripto na última segunda-feira, 18, ao lançar pela primeira vez um comercial promovendo o seu fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista de bitcoin. O produto ainda não foi lançado nos Estados Unidos, mas sua aprovação é dada como certa por investidores e especialistas.

O comercial chamou a atenção na internet por recriar um meme antigo, e bastante famoso, originado em outro comercial. A propaganda da gestora traz o ator Jonathan Goldsmith, que ficou conhecido como o "Homem mais interessante do mundo" ("Most Interesting Man in the World", em inglês) em uma publicidade da marca de cerveja Dos Equis.

Agora, porém, Goldsmith aparece promovendo outro interesse: "Você sabe o que é a coisa mais interessante no momento? Bitcoin". Como o ETF de bitcoin à vista ainda não foi aprovado nos Estados Unidos, a Bitwise não faz uma referência explícita ao produto, mas muitos investidores interpretaram o anúncio como o início de um movimento de divulgação do fundo.

Atualmente, a Bitwise oferece apenas ETFs de preços futuros de bitcoin e de ether, ambos já aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). Entretanto, ela é uma das gestoras que entrou com um pedido de lançamento do ETF à vista, junto com gigantes do setor como a BlackRock e a Fidelity. Ao todo, são 13 solicitações.

A expectativa atual do mercado é que os pedidos sejam aprovados pela SEC em janeiro de 2024, com chances grandes de todas as solicitações serem aprovadas ao mesmo tempo. Com isso, o mercado pode ganhar vários ETFs simultaneamente, abrindo margem para uma intensa competição para conquistar investidores e capital.

Por isso, a Bitwise parece estar buscando se antecipar a essa briga com o novo comercial. Ao recriar um meme conhecido dentro e fora do mundo cripto, a estratégia da empresa parece ser se apoiar na popularidade da referência para se "apresentar" a uma parcela nova, e maior, de possíveis clientes.

Especialistas acreditam que um ETF de preço à vista do bitcoin seria mais eficaz para atrair investidores institucionais para o mercado de criptomoedas, representando uma opção mais segura e tradicional de investimento. Ao mesmo tempo, o interesse de grandes gestoras também serve como uma validação do ativo para esse grupo de investidores.

