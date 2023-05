Empresa parceira de Barcelona e PSG lança ‘blockchain dos esportes’

Na última quinta-feira, 11, a Chiliz, empresa por trás dos fan tokens da Socios.com, anunciou o lançamento da Chiliz Chain, seu blockchain próprio com a proposta de se tornar o “blockchain dos esportes”.

Segundo um comunicado, a Chiliz Chain é a próxima fase de um projeto que visa fornecer a infraestrutura necessária para que times e marcas esportivas construam produtos na Web3, a nova fase da internet. Esses produtos poderiam, ainda, aumentar o nível de interação e promover o relacionamento direto com os torcedores.

"Nós estamos muito orgulhosos em poder oficialmente apresentar para a comunidade esportiva mundial a Chiliz Chain, o blockchain dos esportes. Trabalhamos duro e temos construído esse momento há um bom tempo, então este é um grande passo para nós”, disse Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz e fundador da Socios.com.

“Através do nosso compromisso de longo prazo com a inovação, com nossa rede, com novas parcerias e promovendo projetos de blockchain focados em esportes, a Chiliz Chain pode crescer para formar a espinha dorsal da Web3 no esporte, fornecendo a infraestrutura necessária por trás da próxima geração de produtos, experiências e serviços para equipes, marcas e seus fãs”, acrescentou o executivo em um comunicado.

Blockchain dos esportes

Atualmente, a Socios.com é um dos principais players do mercado de fan tokens. Os fan tokens surgiram como uma possibilidade de conectar torcedores e times esportivos através do blockchain, de forma que os detentores dos tokens de determinado time possam ter acesso à benefícios exclusivos e outras experiências, como até mesmo conhecer alguns dos jogadores.

Times como Barcelona, Paris Saint Germain e Palmeiras já lançaram os seus fan tokens na plataforma, que compete com outros concorrentes como a Binance. O craque Lionel Messi é o embaixador da Socios.com.

Segundo a Chiliz, com a nova rede times e marcas do mundo dos esportes poderão criar de comunidades digitais altamente engajadas e de sua rede esportiva com mais de 150 dos maiores times do mundo para criar a próxima geração de experiências, produtos e serviços distribuídos pelo token nativo da Chiliz, o CHZ.

A Chiliz Chain vai funcionar a partir do mecanismo de consenso Proof of Stake Authority (PoSA), que segundo seus desenvolvedores, oferece taxas de transação mais baixas e maior velocidade, consumindo menos energia elétrica para funcionar. A rede também possibilitará que usuários façam o staking do token CHZ, ou seja, bloqueie a sua movimentação de forma a obter renda passiva.

