Empresa paga bitcoins para usuários ouvirem podcasts; saiba como funciona

O aplicativo Fountain foi lançado neste ano com uma proposta inusitada: pagar usuários com bitcoin cada vez que eles ouvirem um podcast. A lógica não é exatamente nova, mas é a primeira do tipo voltada exclusivamente para o segmento dos conteúdos em áudio.

A iniciativa adapta o conceito do "play-to-earn", ou jogue para ganhar, em tradução livre, em que jogos pagam os usuários com quantias pequenas de criptomoedas. Já neste caso, o jogo é substituído por um podcast, com as recompensas sendo distribuídas a partir da Lightning Network.

De acordo com a empresa, o aplicativo conta com todos os podcasts disponíveis no aplicativo de podcasts da Apple e de outros gigantes do segmento, mas o foco atual está em incentivar o acesso a conteúdos específicos do mundo das criptomoedas, em especial sobre o bitcoin.

Além dos pagamentos, o Fountain também permite que os usuários sigam outras contas, compartilhem trechos de podcasts e também enviem doações para podcasts. Junto com as doações, os usuários também podem gastar bitcoins para impulsionar o alcance de um programa no aplicativo.

O Fountain afirma que, até o momento, 15 mil podcasts permitiram o recebimento de bitcoins pelos seus ouvintes na forma de ampliação de alcance e mais visibilidade no aplicativo, ao invés de doações diretas. Os pagamentos ocorrem em satoshis, a menor unidade divisível da criptomoeda.

Por outro lado, a distribuição da criptomoeda não ocorre sempre. O aplicativo possui regras específicas que determinam quando haverá o recebimento por ouvir os podcasts, assim como o valor que o usuário tem direito a receber. E as quantias não costumam ser significativas

Um teste realizado pelo site Decrypto resultou no recebimento de 1 satoshi por minuto nos primeiros 10 minutos da janela disponível para recebimento de bitcoins. Ao todo, os 10 satoshis equivalem a cerca de US$ 0,006. Mas as recompensas são variáveis, e o teste chegou a registrar US$ 0,05 pelos mesmos 10 minutos ouvidos.

A estratégia do play-to-earn tem ganhado cada vez mais espaço no mercado cripto como uma forma de atrair usuários e fomentar o desenvolvimento de comunidades em torno de um projeto. Um dos casos mais famosos deste ano é o da Notcoin, um jogo ligado ao aplicativo Telegram cuja criptomoeda chegou a disparar mais de 60%.