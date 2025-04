Empresa oferece recompensa para quem destruir segurança do bitcoin usando computação quântica

A empresa Project Eleven fez um anúncio curioso nesta semana, prometendo entregar 1 unidade de bitcoin, avaliada em cerca de US$ 84 mil (R$ 495 mil) atualmente, para quem conseguir usar a computação quântica para "destruir" a segurança da criptomoeda e a tecnologia blockchain.

A Project Eleven atua na área de desenvolvimento e pesquisa de computação quântica. O prêmio oferecido tem abrangência internacional e pode ser obtido por um grupo de pessoas, não necessariamente um único interessado. Mas o desafio precisa ser cumprido em 1 ano.

"O objetivo do prêmio é simples, mas urgente: estimar a ameaça verdadeira que a computação quântica representa para o aspecto central da criptografia do bitcoin", se referindo ao seu algoritmo de curva elíptica (ECC, em inglês) que em teoria protege as informações no blockchain do ativo.

Caso alguém seja bem-sucedido no desafio, a quebra desse algoritmo daria a capacidade de manipular transações, vazar dados pessoais de usuários e até invadir carteiras digitais e roubar criptomoedas armazenadas. O risco, segundo a própria empresa, seria expressivo.

Um cálculo da Project Eleven aponta que cerca de 6,2 milhões de unidades de bitcoin, cerca de US$ 500 bilhões, estariam vulneráveis a roubos. Por outro lado, a empresa pontua que o potencial impacto da computação quântica para o blockchain ainda é especulativo.

"Nós ainda não temos uma noção clara sobre quão próximos estamos de um cenário de 'apocalipse' quântico para a criptografia atualmente em uso. Esse prêmio foi criado para transformar uma ameaça teórica da computação quântica em um modelo concreto", explicou Alex Pruden, CEO da empresa.

Computação quântica vai destruir o bitcoin

A gestora Bernstein avaliou recentemente que a ameaça da computação quântica para o bitcoin e outras criptomoedas é real, mas acredita que ela ainda está a "décadas" de distância de se concretizar, mesmo com os avanços recentes na área e anúncios do Google e da Microsoft.

"Os contribuidores do bitcoin deveriam estar se preparando para o futuro quântico? Sim, mas qualquer ameaça prática contra o bitcoin continua a décadas de distância. E os contribuidores do bitcoin já estão debatendo a transição para uma criptografia resistente à computação quântica", explica.

