Empresa lança fundo de R$ 200 milhões para investir em projetos de Web3

A Dispersion Capital, uma empresa de capital de risco voltada para projetos em estágio inicial, saiu recentemente do anonimato para lançar um fundo de US$ 40 milhões (R$ 200 milhões, na cotação atual) para investir em startups que trabalham na infraestrutura de projetos Web3, considerada a próxima geração da internet.

De acordo com um anúncio, a Dispersion Capital já investiu em 20 empresas, "com a maioria recebendo financiamento adicional". "Investimos na disrupção da tecnologia blockchain emergindo da reinvenção da infraestrutura Web3, que estamos chamando de 'Economia de Dispersão'. A Dispersion se especializa em infraestrutura e plataformas Web3", disse a empresa.

O fundo pretende investir em startups que trabalham para "avançar na infraestrutura de ponta necessária para um mundo multichain, multi-moedas e multi-plataforma", com foco particular em Web3 e plataformas descentralizadas. O apoio da Dispersion Capital vem de várias organizações conhecidas no meio, incluindo Ripple, HashKey, Wemade, Circle Ventures, Alchemy Ventures, Cherubic Ventures, Forte e NGC.

O aparente foco da empresa é expandir a infraestrutura para aplicações em Web3. Em uma entrevista ao TechCrunch, o fundador da Dispersion Capital, Patrick Chang, explicou que o objetivo de sua organização era "levar o Web3 a um nível semelhante ao da computação em nuvem".

Chang explicou que uma enxurrada de empresas focadas em Web3 e tokens não-fungíveis (NFTs) entrando no ecossistema em 2021 criou a necessidade de um suporte de infraestrutura mais forte. "O que era frustrante para os usuários e pessoas que entravam na Web3 era o onboarding, a escalabilidade e os hacks", disse Chang ao TechCrunch,"a infraestrutura era incrivelmente imatura e as pessoas não estavam pensando nisso".

Redução do capital de risco

Segundo o anúncio, o único foco da Dispersion Capital é financiar startups focadas em "camadas específicas da Web3, incluindo infraestrutura de fintech e jogos, segurança, dados e plataformas que desafiam as indústrias tradicionais."

Os capitalistas de risco cripto fizeram negócios no valor de US$ 2,6 bilhões no primeiro trimestre de 2023. No geral, tais investimentos caíram em relação a 2022, com as iniciativas em estágio inicial reduzindo quase 17% na comparação anual. Este foi o quarto trimestre consecutivo com uma queda nos investimentos, uma tendência que ameaça continuar à medida que a contínua volatilidade do mercado molda o segundo trimestre de 2023.

Apesar disso, um relatório da PitchBook cita "privacidade, gestão de dados e segurança para protocolos Web3" como mercados emergentes em 2023. Isso indica que a Dispersion Capital pode estar bem posicionada à medida que o setor avança através da incerteza regulatória.

