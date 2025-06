Empresa japonesa supera Tesla entre maiores investidoras de bitcoin

A Metaplanet, maior tesouraria corporativa de bitcoin do Japão, anunciou nesta quinta-feira que comprou mais 1.234 bitcoins, elevando suas reservas totais para 12.345 BTC.

A aquisição mais recente, divulgada em um comunicado oficial, coloca a Metaplanet à frente da atual reserva da Tesla, que detém 11.509 bitcoins.

Atualmente, a Metaplanet possui a sétima maior tesouraria corporativa de bitcoin, de acordo com o site BitcoinTreasuries.NET. A empresa também está próxima da empresa de mineração de bitcoin CleanSpark, que mantém uma reserva de 12.502 BTC.

A compra foi feita a um preço médio de 15,6 milhões de ienes japoneses (cerca de US$ 108.000) por unidade. No momento da redação, o bitcoin era negociado a US$ 108.150, com uma alta de 1,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

Metaplanet busca expansão em larga escala

A Metaplanet tem acelerado suas compras de bitcoin em ritmo acelerado. O anúncio atual vem após a divulgação, na terça-feira, de um comunicado informando os investidores de que o conselho de administração aprovou uma nova contribuição de capital de até 5 bilhões de ienes.

A empresa não revelou quanto já foi arrecadado até o momento, mas afirmou que a contribuição irá “acelerar significativamente” a implementação do chamado “Plano 555 Milhões”.

Como parte do Plano 555 Milhões, a Metaplanet pretende adquirir 201.112 BTC até 2027, a um custo superior a US$ 21 bilhões aos preços atuais. A empresa já havia anunciado planos de deter 100.000 bitcoins até 2026.

Número de tesourarias em bitcoin continua crescendo

A Metaplanet se junta a uma lista crescente de empresas que estão expandindo suas reservas em bitcoin. A Nakamoto Holdings, uma empresa voltada à custódia de BTC, recentemente garantiu US$ 51,5 milhões em capital para adquirir mais bitcoins.

Na semana passada, a Parataxis Holdings anunciou uma nova plataforma de tesouraria de bitcoin para o mercado sul-coreano. Também neste mês, a empresa norueguesa K33 anunciou planos de levantar no mínimo 85 milhões de coroas suecas (US$ 8,9 milhões) por meio de uma nova emissão de ações, com a intenção de adquirir até 1.000 BTC.

No início de junho, a exchange norueguesa Block Exchange anunciou sua própria tesouraria de bitcoin. As ações da empresa dispararam mais de 138% no mesmo dia.

A empresa francesa de tecnologia The Blockchain Group também expandiu suas reservas com a aquisição de 182 BTC por cerca de US$ 19,6 milhões. A empresa agora possui um total de 1.728 bitcoin, segundo o site BitcoinTreasuries.NET.

